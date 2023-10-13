Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Syahrul Yasin Limpo Gunakan Uang Setoran untuk Perawatan Wajah Keluarga hingga Cicilan Kartu Kredit

Nur Khabibi , Jurnalis-Jum'at, 13 Oktober 2023 |20:09 WIB
Syahrul Yasin Limpo Gunakan Uang Setoran untuk Perawatan Wajah Keluarga hingga Cicilan Kartu Kredit
Syahrul Yasin Limpo (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menahan mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL) usai menetapkan tersangka dugaan korupsi di lingkungan Kementerian Pertanian (Kementan).

Dalam kronologi perkara, Syahrul Yasin Limpo diduga membuat kebijakan di kementerian tersebut yang bertujuan untuk menguntungkan pribadi. SYL melalui Sekjen Kementan Kasdi Subagyo (KS) dan Direktur Alat dan Mesin Pertanian Kementan Muhammad Hatta (MH) untuk mengumpulkan uang di lingkungan PNS Eselon 1.

Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata menyatakan bahwa uang tersebut digunakan untuk perawatan wajah keluarga Syahrul Yasin Limpo.

"Penggunaan uang oleh SYL yang juga diketahui KS dan MH antara lain untuk melakukan pembayaran cicilan kartu kredit, cicilan pembelian mobil alphard milik SYL, perbaikan rumah pribadi, tiket pesawat bagi keluarga hingga pengobatan dan perawatan wajah bagi keluarga yang nilainya miliaran rupiah," kata Alex saat konferensi pers di kantornya, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Jumat (13/10/2023).

Selain itu, ditemukan juga aliran uang yang digunakan untuk keperluan umrah para pejabat Kementan. "Terdapat penggunaan uang lain oleh SYL bersama-sama dengan KS dan MH serta sejumlah pejabat di Kementerian Pertanian untuk ibadah Umrah di Tanah Suci dengan nilai miliaran rupiah," ujar Alex.

Sebelumnya, KPK melakukan penahanan terhadap eks Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL) selama 20 hari ke depan untuk proses penyidikan di Rutan

Halaman:
1 2
      
