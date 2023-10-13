Penilaian Pengamat Terhadap Sikap Mendukung Kemerdekaan Palestina oleh Ganjar Pranowo

JAKARTA - Ketegangan dan konflik antara Israel dan Palestina selalu menjadi isu internasional yang rumit dan memicu perdebatan sengit.

Namun, dalam tengah konflik berkepanjangan ini, seorang tokoh politik Indonesia, Ganjar Pranowo, muncul sebagai sosok yang memberikan sorotan khusus dalam responnya terhadap isu kemerdekaan Palestina.

Menurut Emrus Sihombing, seorang pengamat komunikasi politik dari Universitas Pelita Harapan (UPH), Ganjar Pranowo telah memimpin dalam hal respons visioner dan tegas terhadap konflik Israel-Palestina, bahkan di tengah ketegangan yang meningkat. Ganjar dianggap sebagai salah satu calon presiden (capres) yang paling tegas dan berpihak pada perjuangan kemerdekaan Palestina.

Emrus mengatakan bahwa Ganjar Pranowo, yang merupakan Calon Presiden 2024, telah menunjukkan sikap yang tegas dan berpikir jernih dalam menghadapi isu kemerdekaan Palestina. Situasi di mana kemerdekaan Palestina masih jauh dari tercapai dan tekanan yang semakin meningkat dari pihak Israel memerlukan pemimpin yang memiliki visi jelas.

Isu kemerdekaan Palestina kembali menjadi perhatian dunia ketika konflik antara Israel dan Palestina mencapai puncaknya di wilayah Gaza. Dalam konflik tersebut, kelompok Hamas melancarkan serangan terhadap wilayah Israel sebagai bagian dari rencana strategis yang telah mereka rencanakan selama bertahun-tahun. Kekejaman yang terjadi selama konflik, terutama tindakan yang dilakukan oleh pihak Israel terhadap warga Palestina, telah menyebabkan meningkatnya ketegangan di kawasan tersebut.