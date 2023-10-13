Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

KPK Ungkap Keberadaan Firli Bahuri saat Penyidikan Kasus Pemerasan Syahrul Yasin Limpo

Nur Khabibi , Jurnalis-Jum'at, 13 Oktober 2023 |20:50 WIB
JAKARTA - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Alexander Marwata mengungkap keberadaan Ketua KPK Firli Bahuri selama pengusutan kasus dugaan pemerasan eks Mentan Syahrul Yasin Limpo.

Alexander Marwata menyatakan bahwa sejauh ini Firli Bahuri selalu hadir di kantornya.

Hal itu ia ungkapkan merespons perihal keberadaan Firli di tengah penyidikan kasus dugaan pemerasan yang dilakukan pimpinan KPK kepada eks Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo yang ditangani Polda Metro Jaya.

"Kemudian Pak Ketua (Firli) dua hari terakhir di mana? Sampai sekarang pun masih sampai di ruangan," kata Alex saat konferensi pers di kantornya, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Jumat (13/10/2023).

Alex melanjutkan bahwa Firli bahuri saat ini terus mengikuti setiap perkembangan kasus korupsi yang bergulir di lembaganya. Termasuk, lanjut dia, memantau setiap konferensi pers yang ada.

Untuk itu, Alex meminta masyarakat tidak perlu mengkhawatirkan keberadaan Firli Bahuri. "Enggak usah khawatir," ucapnya.

