HOME NEWS NASIONAL

Panglima Pimpin Sertijab Tiga Jabatan Strategis TNI di Mabes Cilangkap

Fakhrizal Fakhri , Jurnalis-Jum'at, 13 Oktober 2023 |21:01 WIB
Panglima Pimpin Sertijab Tiga Jabatan Strategis TNI di Mabes Cilangkap
Panglima TNI Laksamana Yudo Margono (Foto: Puspen TNI)
A
A
A

 

JAKARTA - Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono, memimpin Upacara Serah Terima Jabatan (sertijab) Kapusku TNI dari Marsda TNI Danang Hadiwibowo, kepada Laksma TNI Poejdi Santoso, di Aula Gatot Soebroto Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Jumat (13/10/2023).

Pelaksanaan sertijab berdasarkan Keputusan Panglima Tentara Nasional Indonesia Nomor Kep/1127/X/2023 tanggal, 2 Oktober 2023 tentang pemberhentian dari dan pengangkatan dalam jabatan di lingkungan Tentara Nasional Indonesia.

Kemudian Panglima TNI juga menggelar sertijab Kapuskersin TNI dari Marsma TNI Firman Dwi Cahyono kepada Marsma TNI Benny Arfan. Lalu sertijab Dansatsiber TNI dari Laksma TNI Tri Harsono kepada Laksma TNI Agus Rustandi.

Serah terima jabatan diawali dengan pengambilan sumpah jabatan oleh Panglima TNI dilanjutkan dengan penandatanganan pakta integritas dan penyerahan Pataka Satsiber TNI.

Usai acara serah terima jabatan, Panglima TNI menyerahkan cinderamata kepada pejabat lama dan ucapan selamat kepada pejabat baru serta diakhiri dengan ramah tamah.

Turut hadir pada acara Sertijab diantaranya Dansesko TNI, Danjen Akademi TNI, Pangkogabwilhan I dan II Pejabat Utama Mabes TNI, Ketua Umum Dharma Pertiwi dan Pengurus inti IKKT PWA dan istri pejabat yang melaksanakan Sertijab.

(Fakhrizal Fakhri )

      
