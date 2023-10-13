Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Andi Widjajanto Gabung TPN, PDIP: Gubernur Lemhanas Ada Kewenangan Anggaran Apa?

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Jum'at, 13 Oktober 2023 |21:10 WIB
JAKARTA - Politikus PDI Perjuangan Deddy Sitorus merasa tak perlu ada curiga terhadap Lemhannas dianggap tak netral dalam Pilpres 2024, meski Gubernur Lemhannas Andi Widjajanto bergabung kedalam Tim Pemenangan Nasional Ganjar Presiden (TPN GP).

Menurutnya, Lemhannas tak memiliki kewenangan dan anggaran besar.

"Memangnya Gubernur Lemhanas ada kewenangan dan anggaran apa? Kan enggak ada? Lemhanas itu isinya orang sekolah, pejabat tinggi militer, Polri dan sipil," tutur Deddy saat dihubungi, Jumat (13/10/2023).

Dengan kondisi itu, Deddy meyakini, Lemhannas tak bisa dipakai dalam kegiatan politik. "Apa iya bisa dipakai kegiatan politik? Menurut saya tidak mungkin," ucapnya.

Deddy pun menyoroti lembaga negara seperti kementerian yang punya kuasa besar, baik dari sisi anggaran, kewenangan, pasukan dan anggaran yang jumbo. Ia merasa, menteri yang duduk dalam jabatan tersebut patut diperhatikan.

"Yang patut diperhatikan itu kalau mereka yang punya jabatan dan kewenangan, pasukan serta anggaran. Terutama yang menteri," tegas Deddy.

Halaman:
1 2
      
