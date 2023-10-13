Andi Widjajanto Gabung TPN, PDIP: Gubernur Lemhanas Ada Kewenangan Anggaran Apa?

JAKARTA - Politikus PDI Perjuangan Deddy Sitorus merasa tak perlu ada curiga terhadap Lemhannas dianggap tak netral dalam Pilpres 2024, meski Gubernur Lemhannas Andi Widjajanto bergabung kedalam Tim Pemenangan Nasional Ganjar Presiden (TPN GP).

Menurutnya, Lemhannas tak memiliki kewenangan dan anggaran besar.

"Memangnya Gubernur Lemhanas ada kewenangan dan anggaran apa? Kan enggak ada? Lemhanas itu isinya orang sekolah, pejabat tinggi militer, Polri dan sipil," tutur Deddy saat dihubungi, Jumat (13/10/2023).

BACA JUGA: Panglima Pimpin Sertijab Tiga Jabatan Strategis TNI di Mabes Cilangkap

Dengan kondisi itu, Deddy meyakini, Lemhannas tak bisa dipakai dalam kegiatan politik. "Apa iya bisa dipakai kegiatan politik? Menurut saya tidak mungkin," ucapnya.

Deddy pun menyoroti lembaga negara seperti kementerian yang punya kuasa besar, baik dari sisi anggaran, kewenangan, pasukan dan anggaran yang jumbo. Ia merasa, menteri yang duduk dalam jabatan tersebut patut diperhatikan.

"Yang patut diperhatikan itu kalau mereka yang punya jabatan dan kewenangan, pasukan serta anggaran. Terutama yang menteri," tegas Deddy.