HOME NEWS NASIONAL

Andi Widjajanto Gabung TPN, GERAK 98 Nilai Lemhanas Tetap Netral

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Jum'at, 13 Oktober 2023 |21:19 WIB
Andi Widjajanto Gabung TPN, GERAK 98 Nilai Lemhanas Tetap Netral
Gubernur Lemhanas Andi Widjajanto (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Juru Bicara (Jubir) GERAK 98 Mixil Mina Munir merespons pernyataan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) sekaligus Bacawapres Koalisi Perubahan, Muhaimin Iskandar yang meminta Lemhannas tidak berpihak pada kontestasi Pemilu 2024.

Hal ini menyusul Gubernur Lemhannas Andi Widjajanto yang telah diumumkan bergabung dalam Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo.

Mixil pun meyakini masuknya Gubernur Lemhannas Andi Widjajanto ke Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo tidak akan membuat Lemhanas tidak netral pada kontestasi Pemilu 2024 mendatang.

Ia menyebutkan bahwa hal itu sudah dipertimbangkan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang belakangan dikabarkan telah memberikan restu.

"Netral pasti, pertama dia sudah mendapatkan restu dari Presiden. Presiden pasti sudah bilang kalau enggak bisa netral enggak usah masuk tim," kata Mixil di Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (13/10/2023).

Mixil juga menyebut bahwa Andi Widjajanto merupakan sosok yang sadar terhadap jabatan yang diembannya. Andi pun, kata dia, secara sadar akan mundur atau cuti dari jabatannya sebagai Gubernur di Lemhannas.

"Begitu masuk di TPN diumumkan, didaftarkan maka secara otomatis dia akan cuti dari Lemhannas, dalam waktu kira-kira 8 bulan dia tidak akan beraktifitas di Lemhanas, saya kira netralitasnya ada di situ," ungkapnya.

