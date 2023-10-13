Sertijab Wakapuspen TNI, Laksda Julius: Selamat Datang dan Selamat Bertugas

JAKARTA - Kapuspen TNI Laksda TNI Julius Widjojono memimpin Serah Terima Jabatan (Sertijab) Wakil Kepala Pusat Penerangan (Wakapuspen) TNI dari Brigjen TNI Sugiono kepada Kolonel Inf Teguh Pudji Rahardjo di Puspen TNI Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Jumat (13/10/2023).

Berdasarkan Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/1111/IX/2023 tanggal 27 September 2023 Brigjen TNI Sugiono akan menjabat sebagai Pa Sahli Tk. III Bid. Sosbudkum HAM dan Narkoba Panglima TNI. Sedangkan Kolonel Inf Teguh Pudji Rahardjo sebelumnya menjabat sebagai Paban II/Orstra Sops TNI.

Kapuspen TNI dalam sambutannya mengatakan bahwa serah terima jabatan di tubuh TNI adalah sesuatu yang wajar dan merupakan sebuah regenerasi dalam upaya menjaga dan meningkatkan kinerja satuan.

Kapuspen TNI mengucapkan terima kasih kepada Brigjen TNI Sugiono atas pelaksanaan tugas dan pengabdiannya selama ini yang dinilai telah berjalan dengan baik, semoga segala pengalaman yang telah diperoleh dapat dijadikan bekal berharga dalam mengemban tugas yang baru nanti.

Lebih lanjut Kapuspen TNI, mengucapkan selamat datang kepada Kolonel Inf Teguh Pudji Rahardjo, sebagai Wakapuspen TNI, disertai harapan semoga dapat melaksanakan tugas dengan baik, lancar dan dedikasi yang tinggi.

“Selamat datang dan selamat bertugas, semoga apa yang dikerjakan oleh Pak Sugiono tinggal melanjutkan dan ditingkatkan,” ucapnya.

Dalam kesempatan yang sama Kapuspen TNI menugucapkan selamat kepada anggota yang naik pangkat kala waktu 1 Oktober, serta berpesan agar kenaikan pangkat tersebut dijadikan landasan untuk bekerja lebih baik lagi.

“Semoga dengan kenaikan pangkat ini menjadi pemicu baik untuk diri sendiri maupun orang lain agar bekerja dengan sungguh-Sungguh, dan saya tegaskan sekali lagi bahwa kenaikan pangkat bukan otomatis,” ujarnya.