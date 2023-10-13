Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Tidak Ada Hujan, Cuaca Jakarta Cerah Berawan Hari Ini

Qur'anul Hidayat , Jurnalis-Jum'at, 13 Oktober 2023 |04:48 WIB
Tidak Ada Hujan, Cuaca Jakarta Cerah Berawan Hari Ini
Cuaca Jakarta cerah berawan hari ini. (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) mengeluarkan prakiraan cuaca untuk wilayah DKI Jakarta, Jumat (13/10/2023). Tidak ada wilayah Ibu Kota yang diguyur hujan hari ini.

 BACA JUGA:

BMKG lewat situs resminya menginformasikan, cuaca seluruh Ibu Kota Jakarta cerah dan berawan pada pagi hari.

Cuaca serupa, yakni cerah dan cerah berawan berlanjut saat siang. Sedangkan pada malam hari, hampir seluruh wilayah cerah berawan.

BACA JUGA:

Wujudkan Zero Victim Ancaman Bencana Gempa dan Tsunami, Ini Strategi BMKG 

Adapun suhu berkisar antara 24-34 derajat celsius dengan kelembapan 50-80 persen.

(Qur'anul Hidayat)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/338/3178133/hujan-RrQ2_large.jpg
Ramalan Cuaca: Hujan Guyur Jakarta Siang hingga Malam Hari Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/338/3177036/hujan-9CXn_large.jpg
Ramalan Cuaca: Jakarta Diguyur Hujan Siang Hari
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/338/3176807/cuaca-2tUB_large.jpg
Cuaca Jakarta dan Sekitarnya Terasa Panas? Ini Penjelasan BMKG
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/13/338/3176328/hujan-fNd6_large.jpg
Sejumlah Wilayah Jakarta Diguyur Hujan dengan Intensitas Ringan Hari Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/01/338/3173621/cuaca-umLW_large.jpg
Waspada! Jabodetabek Diguyur Hujan Sedang-Lebat 1-2 Oktober 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/26/338/3172529/cuaca-l26G_large.jpg
BMKG Prakirakan Cuaca Jakarta Cerah Berawan Sepanjang Hari Ini
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement