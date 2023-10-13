Tidak Ada Hujan, Cuaca Jakarta Cerah Berawan Hari Ini

Cuaca Jakarta cerah berawan hari ini. (Foto: Dok Okezone)

JAKARTA - Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) mengeluarkan prakiraan cuaca untuk wilayah DKI Jakarta, Jumat (13/10/2023). Tidak ada wilayah Ibu Kota yang diguyur hujan hari ini.

BACA JUGA:

BMKG lewat situs resminya menginformasikan, cuaca seluruh Ibu Kota Jakarta cerah dan berawan pada pagi hari.

Cuaca serupa, yakni cerah dan cerah berawan berlanjut saat siang. Sedangkan pada malam hari, hampir seluruh wilayah cerah berawan.

BACA JUGA:

Wujudkan Zero Victim Ancaman Bencana Gempa dan Tsunami, Ini Strategi BMKG

Adapun suhu berkisar antara 24-34 derajat celsius dengan kelembapan 50-80 persen.

(Qur'anul Hidayat)