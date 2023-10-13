JAKARTA - Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) mengeluarkan prakiraan cuaca untuk wilayah DKI Jakarta, Jumat (13/10/2023). Tidak ada wilayah Ibu Kota yang diguyur hujan hari ini.
BACA JUGA:
BMKG lewat situs resminya menginformasikan, cuaca seluruh Ibu Kota Jakarta cerah dan berawan pada pagi hari.
Cuaca serupa, yakni cerah dan cerah berawan berlanjut saat siang. Sedangkan pada malam hari, hampir seluruh wilayah cerah berawan.
Wujudkan Zero Victim Ancaman Bencana Gempa dan Tsunami, Ini Strategi BMKG
Adapun suhu berkisar antara 24-34 derajat celsius dengan kelembapan 50-80 persen.
(Qur'anul Hidayat)