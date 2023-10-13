Sopir Mengantuk, Mobil Boks Tabrak Truk Kontainer hingga Tersangkut ke Pembatas Jalan

JAKARTA - Kecelakaan lalu lintas terjadi di Jalan RE Martadinata, Pademangan, Jakarta Utara pada Jumat (13/10/2023) dini hari. Sebuah mobil boks menabrak truk kontainer hingga menyangkut di pembatas jalan.

Sopir kontainer, Endar mengatakan bahwa kecelakaan ini bermula pada saat dirinya hendak melintas di Jalan RE Martadinata kemudian diserempet mobil truk yang langsung banting ke kanan.

"Saya di kanan, mobil box yang tadi sebelah kiri. Dia mau nyalip saya cuma dia mobilnya kayak goyang-goyang. Dia banting setir ke kanan terus dia dorong mobil saya, posisinya ban mobil saya naik ke trotoar," Kata Endar di lokasi.

Endar mengungkapkan bahwa saat ditabrak, truknya sedang bergerak pelan dengan membawa pipa plafon dari Tangerang menuju Pelabuhan Tanjung Priok. Beruntung dalam kecelakaan ini, tidak ada korban jiwa atau luka-luka.

"Posisinya sedang ga kenceng-kenceng amat, agak sepi jalanan. Korban tidak ada. Motor mobil ga ada, saya aja yang nabrak pembatas jadi mobil box yang nabrak," Ucapnya.

Endar menambahkan bahwa kecelakaan ini diduga terjadi karena sopir truk boks habis minum obat. Hal inilah yang membuat sopir mengantuk dan menabrak pengendara lain.