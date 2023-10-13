Jembatan Ambruk, Truk Muatan Genteng Terjatuh ke Kali Depok

DEPOK – Sebuah truk engkol bermuatan genteng hilang kendali tercebur di Kali Baru Jalan Raya Pitara, Rangkapan Jaya, Pancoran Mas, Kota Depok pada Kamis (12/10/2023) malam.

Adapun truk tersebut dikabarkan tidak kuat menanjak saat hendak keluar dari badan jembatan ketika melintas. Akibatnya, jembatan tersebut ambruk.

Kasat Lantas Polres Metro Depok membenarkan kejadian tersebut. Saat ini tengah ditangani Satlantas Polres Depok bersama petugas lainnya.

"Sedang ditangani Polres bersama petugas terkait," ucap Kasat Lantas Polres Metro Depok, Kompol Multazam Lisendra saat dikonfirmasi, Jumat (13/10/2023).

Seorang warga sekitar yang enggan disebutkan namanya menyebut bahwa baru pertama kali jembatan semi permanen hasil buatan swadaya masyarakat itu dilintasi truk dengan muatan lumayan. Ia pun mengatakan untuk pertama kalinya kejadian dan jembatan ambruk saat dilintasi kendaraan truk.

"Mobil ada yang lewat, mobil sedan doang. Truk baru kali ini (lewat jembatan). Iya (baru pertama lewat kejadian ambruk)," kata pria paruh baya warga sekitar saat ditemui di lokasi kejadian.

"(Jembatan dibangun) sudah lama. Iya (swadaya masyarakat bukan jembatan permanen)," imbuhnya.

Menurutnya tidak ada produksi genteng di lokasi seberang jembatan dipinggir Jalan Raya Pitara tersebut. Ia menunjukkan ada rumah yang sedang dibongkar termasuk gentengnya di seberang jembatan.