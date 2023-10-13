Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

ASN Harus Bijak Bermedia Sosial Jelang Pemilu, Heru Budi: Ada Operasi Siber!

Bachtiar Rojab , Jurnalis-Jum'at, 13 Oktober 2023 |08:21 WIB
Illustrasi (foto: freepick)
JAKARTA - Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono kembali mewanti-wanti Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk bijak saat menggunakan media sosial (Medsos) jelang perhelatan Pemilu 2024.

Hal tersebut Heru katakan saat menjadi pembicara pada Podcast Kopi Sedap bertajuk "Menuju Jakarta Global City" yang diselenggarakan oleh BPKD Provinsi DKI Jakarta pada Kamis, 12 Oktober 2023.

Kala itu, terdapat ASN dari Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) DKI yang melemparkan pertanyaan ke Heru Budi.

Pertanyaan tersebut, terkait dirinya yang juga ASN memiliki foto bersama dengan mantan Gubernur DKI, Anies Baswedan yang kini menjadi kandidat Calon Presiden (Capres).

"Kami dulu pernah berfoto ria dengan Pak Gubernur sebelumnya yang kebetulan sekarang jadi capres. Saya mau menghapus dari medsos saya, takutnya kan nanti Pak Pj lihat lho kok masih ada foto dengan ini ya. Mohon konfirmasinya," ucap ASN bernama Muji itu, dikutip Jumat (13/10/2023).

Menanggapi hal itu, Heru mengatakan, foto tersebut tidak perlu dihapus. Namun, Ia memberi saran agar foto tersebut diberi tanggal agar tidak menjadi keliru.

"Enggak usah dihapus. Tambahin saja tanggal. Tambahin tanggal, jangan dihapus. Nanti dihapus dikira saya suruh hapus. Nggak usah. Tambahin tanggal foto ini difoto tanggal sekian," imbuhnya.

