Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Tekan Polusi Udara, Heru Budi Bakal Perbanyak Armada Bus Listrik di Jakarta

Bachtiar Rojab , Jurnalis-Jum'at, 13 Oktober 2023 |09:29 WIB
Tekan Polusi Udara, Heru Budi Bakal Perbanyak Armada Bus Listrik di Jakarta
Pj Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi (foto: dok MPI)
A
A
A

JAKARTA - Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono berjanji akan memperbanyak armada bus listrik. Hal ini, sebagai bentuk komitmen Jakarta untuk menekan polusi udara.

"Rencana penggantian bus konvensional menjadi bus listrik akan dijalankan untuk meminimalisir polusi udara," ujar Heru kepada wartawan, Jumat (13/10/2023).

Selain itu, kata Heru, Pemprov DKI Jakarta juga terus melakukan berbagai upaya penanganan kemacetan seperti penyesuaian ulang waktu siklus lampu lalu lintas untuk menurunkan panjang antrean dan waktu tundaan lalu lintas, penataan parkir pada ruas jalan, hingga memprioritaskan hak pejalan kaki dan sepeda.

"Penyesuaian ulang waktu siklus lampu lalu lintas untuk menurunkan panjang antrian dan waktu tundaan lalu lintas dan penataan parkir pada ruas jalan. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tetap memprioritaskan hak pejalan kaki dan pesepeda," imbuhnya.

Tak hanya itu, Heru juga bakal berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat ataupun pemangku kepentingan terkait untuk pengintegrasian moda transportasi di Jakarta. Sehingga, lanjut dia, dapat mendorong masyarakat beralih ke transportasi publik.

(Awaludin)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/338/3179163//pramono-YvEC_large.jpg
Perintah Tegas Gubernur: Banjir Jakarta Wajib Surut Maksimal 6 Jam!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/338/3179057//gus_ipul-JT72_large.jpg
Gubernur DKI Jakarta Diminta Siapkan Lahan untuk Sekolah Rakyat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/338/3178994//fenomena_hujan_mengandung_mikroplastik-9wlU_large.jpg
Pemprov DKI Gandeng BRIN Atasi Fenomena Hujan Mengandung Mikroplastik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/338/3178955//kadishub_dki_jakarta_syafrin_liputo-rwvF_large.jpg
Soal Wacana Kenaikan Tarif Transjakarta Jadi Rp5 Ribu, Begini Respons Dishub DKI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/11/3178687//pemprov_dki_jakarta_keluar_kepgub_baru_tentang_keringanan_bbnkb-CoYv_large.jpg
Warga Jakarta Bisa Dapat Diskon Pajak Balik Nama Kendaraan, Cek Syaratnya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/338/3178669//gubernur_dki_jakarta_pramono_anung-4Zbi_large.jpg
Pramono Tegaskan Dana Mengendap Rp14,6 Triliun di Bank Jakarta Bukan untuk Deposito
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement