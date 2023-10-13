Tekan Polusi Udara, Heru Budi Bakal Perbanyak Armada Bus Listrik di Jakarta

JAKARTA - Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono berjanji akan memperbanyak armada bus listrik. Hal ini, sebagai bentuk komitmen Jakarta untuk menekan polusi udara.

"Rencana penggantian bus konvensional menjadi bus listrik akan dijalankan untuk meminimalisir polusi udara," ujar Heru kepada wartawan, Jumat (13/10/2023).

Selain itu, kata Heru, Pemprov DKI Jakarta juga terus melakukan berbagai upaya penanganan kemacetan seperti penyesuaian ulang waktu siklus lampu lalu lintas untuk menurunkan panjang antrean dan waktu tundaan lalu lintas, penataan parkir pada ruas jalan, hingga memprioritaskan hak pejalan kaki dan sepeda.

"Penyesuaian ulang waktu siklus lampu lalu lintas untuk menurunkan panjang antrian dan waktu tundaan lalu lintas dan penataan parkir pada ruas jalan. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tetap memprioritaskan hak pejalan kaki dan pesepeda," imbuhnya.

Tak hanya itu, Heru juga bakal berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat ataupun pemangku kepentingan terkait untuk pengintegrasian moda transportasi di Jakarta. Sehingga, lanjut dia, dapat mendorong masyarakat beralih ke transportasi publik.

(Awaludin)