INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Usut Kasus Kebocoran Dokumen KPK di ESDM, Kapolda Metro: Masih Penyidikan

Irfan Ma'ruf , Jurnalis-Jum'at, 13 Oktober 2023 |15:26 WIB
Usut Kasus Kebocoran Dokumen KPK di ESDM, Kapolda Metro: Masih Penyidikan
Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Karyoto (Foto:MPI)




JAKARTA - Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Karyoto menyebut kasus dugaan kebocoran dokumen hasil penyelidikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus korupsi di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) masih terus berjalan.

"Masih, masih penyidikan," kata Karyoto di Polda Metro Jaya, Jumat (13/10/2023).

Karyoto meminta publik menunggu perkembangan kasus tersebut. Saat ini pihaknya masih memeriksa sejumlah saksi dan dalam waktu dekat.

"Nanti kita liat aja, nanti kan, ini udah hari Jumat ya, nanti kita lihat besok untuk minggu depan," ucapnya.

Polda Metro Jaya melanjutkan kasus dugaan kebocoran data Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada perkara di Kementerian ESDM dengan menaikkan ke tahap penyidikan karena ditemukan unsur peristiwa pidana dalam perkara tersebut.

"Jadi begini ya dalam sebuah penanganan laporan tentang dugaan perbuatan pidana kami wajib menindaklanjuti semua bentuk laporan," kata Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Karyoto saat ditemui di Jakarta, Selasa (20/6/2023).

Menurut Karyoto menaikkan perkara ke tahap penyidikan adalah tindak lanjut dari banyaknya laporan yang masuk ke Polda Metro Jaya.

Dengan demikian ada keyakinan penyidik yang telah menemukan adanya peristiwa pidana, jelas Karyoto.

"Dari laporan kalau tidak salah lebih dari sepuluh laporan tentang kebocoran informasi di ESDM. Yang saat itu saya masih menjabat deputi di situ sehingga saya sedikit banyak tahu tentang itu," kata dia.

