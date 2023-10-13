Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Aksi Bela Palestina di Patung Kuda, Arus Lalin di Jalan Merdeka Barat Ramai Lancar

Bachtiar Rojab , Jurnalis-Jum'at, 13 Oktober 2023 |15:33 WIB
Aksi Bela Palestina di Patung Kuda, Arus Lalin di Jalan Merdeka Barat Ramai Lancar
Arus lalin di Patung Kuda (Foto: MPI)
JAKARTA - Ratusan pengunjuk rasa dari aksi bela Palestina memadati kawasan Patung Kuda, tepatnya Silang Monas Barat Daya, Jakarta Pusat pada Jumat (13/10/2023) pukul 15.15 WIB.

Dalam pantauan MNC Portal di lokasi, kawasan Jalan Medan Merdeka Barat tidak mengalami penutupan.

Namun, Jalan Merdeka Barat menuju MH Thamrin nampak mengalami sedikit kepadatan. Hal ini dikarenakan pengendara yang ingin melintas ke arah Balaikota tak leluasa melintas.

Di sisi lain, Jalan arah MH Thamrin menuju Istana Negara terlihat lenggang. Adapun, para pengunjuk rasa tersebut berkumpul guna menyuarakan kegelisahannya atas serangan Israel ke Palestina.

