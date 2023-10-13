JAKARTA - Ratusan pengunjuk rasa dari aksi bela Palestina memadati kawasan Patung Kuda, tepatnya Silang Monas Barat Daya, Jakarta Pusat pada Jumat (13/10/2023) pukul 15.15 WIB.
Dalam pantauan MNC Portal di lokasi, kawasan Jalan Medan Merdeka Barat tidak mengalami penutupan.
Namun, Jalan Merdeka Barat menuju MH Thamrin nampak mengalami sedikit kepadatan. Hal ini dikarenakan pengendara yang ingin melintas ke arah Balaikota tak leluasa melintas.
Di sisi lain, Jalan arah MH Thamrin menuju Istana Negara terlihat lenggang. Adapun, para pengunjuk rasa tersebut berkumpul guna menyuarakan kegelisahannya atas serangan Israel ke Palestina.