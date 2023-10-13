Sadis! Pria Cekik Tetangga hingga Tewas di Cipayung Depok

DEPOK - Seorang pria berinisial JJA (45) secara sadis mencekik tetangga berinisial RAS (52) hingga tewas di Jalan Masjid Al-Itihad RT 6 RW 4, Pondok Terong, Cipayung, Kota Depok pada Kamis (12/10) sekitar pukul 23.30 WIB. Dikabarkan terduga pelaku telah diamankan Satreskrim Polres Metro Depok atas perbuatannya.

"Pelaku mencekik korban sambil dipepetkan ke tembok dan korban sesak kemudian korban jatuh," kata Kasat Reskrim Polres Metro Depok, Kompol Hadi Kristanto dalam keterangannya, Jumat (13/10/2023).

Hadi menambahkan bahwa korban sempat dilarikan ke Rumah Sakit Hermina Depok. Namun, Naas nyawa korban tidak tertolong.

"Korban dibawa ke rumah sakit Hermina Depok dan sampai di RS jam 00.15 WIB kemudian dilakukan tindakan medis oleh Dokter IGD dan dinyatakan meninggal dunia pada jam 00.45 WIB," tambahnya.