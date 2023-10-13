Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Sadis! Pria Cekik Tetangga hingga Tewas di Cipayung Depok

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Jum'at, 13 Oktober 2023 |15:34 WIB
Sadis! Pria Cekik Tetangga hingga Tewas di Cipayung Depok
A
A
A

DEPOK - Seorang pria berinisial JJA (45) secara sadis mencekik tetangga berinisial RAS (52) hingga tewas di Jalan Masjid Al-Itihad RT 6 RW 4, Pondok Terong, Cipayung, Kota Depok pada Kamis (12/10) sekitar pukul 23.30 WIB. Dikabarkan terduga pelaku telah diamankan Satreskrim Polres Metro Depok atas perbuatannya.

"Pelaku mencekik korban sambil dipepetkan ke tembok dan korban sesak kemudian korban jatuh," kata Kasat Reskrim Polres Metro Depok, Kompol Hadi Kristanto dalam keterangannya, Jumat (13/10/2023).

Hadi menambahkan bahwa korban sempat dilarikan ke Rumah Sakit Hermina Depok. Namun, Naas nyawa korban tidak tertolong.

"Korban dibawa ke rumah sakit Hermina Depok dan sampai di RS jam 00.15 WIB kemudian dilakukan tindakan medis oleh Dokter IGD dan dinyatakan meninggal dunia pada jam 00.45 WIB," tambahnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
pembunuhan penganiayaan depok
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/338/3179272//viral-srYf_large.jpg
Peradi Jaktim Tangani 14 Kasus Pro Bono, dari Kekerasan Seksual hingga Penganiayaan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/338/3179194//pelaku-7BtC_large.jpg
Pelaku Bunuh Kakak Ipar dengan Palu Gada karena Dendam, Ini Tampangnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/338/3178837//viral-pwgs_large.jpg
Sadis! Mamah Muda Peragakan 25 Adegan saat Potong Kelamin Suaminya hingga Tewas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/338/3178393//kekerasan_anak-vODZ_large.jpg
Bocah 6 Tahun Tewas dengan Tubuh Penuh Memar dan Luka Bakar Rokok, Begini Kronologinya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/338/3178215//kacab_bank_bumn-ysr5_large.jpg
Datangi Polda Metro, Keluarga Kacab Bank BUMN Desak Pelaku Dijerat Pasal Pembunuhan Berencana
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/19/338/3177689//mayat-Xubm_large.jpg
Tragis, Pria Ini Ditemukan Tewas di Kelapa Dua Depok
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement