Tebingan Jembatan di Jalan Raya Tajur Bogor Longsor, Jalan Ditutup Sebagian

BOGOR - Tebingan Jembatan Cigudig di Jalan Raya Tajur, Kecamatan Bogor Timur, Kota Bogor longsor. Arus lalu lintas di jalan utama penghubung Kota Bogor dengan Ciawi ini pun terganggu.

Kepala Pelaksana BPBD Kota Bogor Theofilo Patrocinio mengatakan peristiwa itu terjadi sekira pukul 17.00 WIB. Tebingan jembatan setinggi 7 meter dam lebar 8 meter itu mendadak longsor.

"Puing longsoran sebagian menutupi Kali Cibalok," kata Theo dalam keterangannya, Jumat (13/10/2023).

Kata dia, longsor itu terjadi diduga disebabkan karena pondasi Jembatan Cigudig yang sudah mulai tidak kokoh. Ditambah dengan adanya beberapa keretakan di konstruksi jembatan tersebut.

"Ini terjadi diperbatasan wilayah antara Kelurahan Sindangsari dan Kelurahan Muarasari," jelasnya.

Saat ini, Dinas Perhubungan Kota Bogor dan Polresta Bogor Kota melakukan penutupan sebagian jalan di jembatan tersebut. Karena, dikhawatirkan jika terjadi longsor susulan jalan di lokasi tersebut akan berdampak kepada pengguna jalan.

"Kadis PUPR Kota Bogor telah berkoordinasi dengan PPK Wilayah 5.2 Balai Besar Jalan Nasional bahwa malam ini juga Tim PPK Wilayah 5.2 BPJN akan meluncur ke lokasi dan akan ditindaklanjuti besok," tutupnya.

(Khafid Mardiyansyah)