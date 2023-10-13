Longsor di Jalan Raya Tajur, Polisi Bakal Berlakukan Rekayasa Lalin

BOGOR - Rekayasa lalu lintas akan diterapkan di lokasi longsor Jembatan Cigudig, Kecamatan Bogor Timur, Kota Bogor. Sedianya, rekayasa ini diberlakukan hingga perbaikan longsor selesai.

"Situasi lalu lintas dilakukan penanganan dari wilayah bersama-sama dengan Pak Kasatlantas dan Dishub," kata Wali Kota Bogor Bima Arya, Jumat (13/10/2023).

Kata dia, rekayasa yang diberlakukan bisa dengan buka tutup jalur atau pembatasan kendaraan. Hal itu juga untuk mencegah longsor semakin meluas.

"Jadi jalan ini masih tetap dua arah tetapi agak dibatasi sehingga tidak dilalui titik yang longsor ini, jembatan ini. Selama satu bulan ini akan dilakukan rekasyasa lalin bisa buka tutup, bisa pembatasan. Tetapi, memang sebaiknya warga menghindari dulu terutama kendaraan berat untuk melewati jalur ini, dan silahakan jalur alternatif lain," ungkapnya.

Selain perbaikan jembatan, pihaknya juga akan memperbaiki saluran air milik PDAM. Diharapkan, perbaikan-perbaikan ini dapat cepat dilakukan agar warga tidak semakin lama terdampak.

"Ada juga yang terdampak yaitu ada pipa PDAM di situ, dan ini akan dilakukan pemutusan sementara yang kita harapkan tidak lama tapi akan terdampak untuk warga di daerah Sindangrasa, Muara Tegal sampai dengan Babadak. Mungkin akan dikerjakan malam ini selama beberapa jam saja mudah-mudahan tidak lama," tutupnya.