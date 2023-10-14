Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Paham Isu Pemuda, Gen Z dan Milenial Dinilai Lebih Condong Pilih Ganjar Pranowo

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Sabtu, 14 Oktober 2023 |03:26 WIB
Paham Isu Pemuda, Gen Z dan Milenial Dinilai Lebih Condong Pilih Ganjar Pranowo
Ganjarian Talk. (Foto: Achmad Al Fiqri)
JAKARTA - Program Manager SMRC, Saidiman Said menilai, Gen Z dan generasi milenial lebih condong memilih Ganjar Pranowo dibanding bacapres lainnya. 

Hal itu didasari dari hasil jejak pendapat yang dilakukan oleh SMRC. Dari survei itu, kata Saidiman, pihaknya mengelompokan tiga isu utama uang disoroti oleh pemuda. Ketiga isu itu ialah terkait dengan lapangan kerja, isu lingkungan dan isu terkait akuntabilitas penyelenggaraan negara.

 BACA JUGA:

"Kalau ditanya siapa bacapres paling mungkin menjawab ini? Saya melihat di antara ketiga bacapres ini, Ganjar Pranowo paling dekat," kata Saidiman dalam diskusi Ganjarian Talk bertajuk "Capres Idola Gen Z: Spil Hasil Survei, di Rumah Ganjar, Jakarta Selatan, Jumat (13/10/2023).

Saidiman menilai, Ganjar lebih bisa menjawab ketiga isu tersebut. Di dalam beberapa forum, sambungnya, jawaban Ganjar terhadap isu tersebut sangat detail dibanding kandidat bacapres lainnya.

"Misalnya ketika ditanya tentang persoalan mental health, itu dijawab demikian bahwa perlu diberi ruang kepada generasi Z ini, Pak Ganjar bicara hak intelektual misalnya, sesuatu yang berkaitan dengan bagaimana karya-karya itu dihargai oleh negara," ucap Saidiman.

 BACA JUGA:

"Kalau kita bandingkan dengan bacapres lain, saya tidak menemukan jawaban konkrit ya. Misalnya ketika Anies ditanya tentang generasi sandwich jawabannya adalah ini harus dihadapi. Atau kemudian di Jogja ketika Prabowo ditanya tentang isu mental health itu dijawab persoalannya karena gizi," tambahnya.

