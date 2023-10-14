Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Panglima Yudo: TNI Harus Bermanfaat dan Menjadi Solusi Atasi Kesulitan Rakyat

Qur'anul Hidayat , Jurnalis-Sabtu, 14 Oktober 2023 |01:03 WIB
Panglima Yudo: TNI Harus Bermanfaat dan Menjadi Solusi Atasi Kesulitan Rakyat
Panglima TNI Laksamana Yudo Margono. (Foto: Puspen TNI)
JAKARTA - Prajurit TNI harus bermanfaat bagi rakyat, satuan-satuan TNI dari Koramil, Pos Angkatan Laut dan Pos Angkatan Udara sampai ke satuan tingkat tinggi harus bermanfaat untuk masyarakat sekitarnya.

Demikian dikatakan Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono di sela-sela wawancara dengan awak media di Mabes TNI, Jakarta Timur, Jumat (13/10/2023). Lebih lanjut Panglima TNI, menyampaikan bahwa seluruh Prajurit TNI agar bisa mencari solusi untuk mengatasi kesulitan masyarakat di sekitarnya dimanapun mereka berada.

“Selalu saya sampaikan di mana pun prajurit TNI berada harus bermanfaat kepada masyarakat, prajurit TNI harus bisa apabila dibutuhkan oleh masyarakat, artinya setiap ada persoalan di situ silahkan prajurit TNI yang berada di wilayah itu mampu mengatasinya,” ungkapnya.

Semetara itu, dikaitkan dengan lembaga survei yang mengungkapkan bahwa TNI menjadi institusi yang dipercaya oleh masyarakat, Laksamana TNI Yudo Margono menyampaikan bahwa tingkat kepercayaan di masyarakat tersebut, tentunya akan menjadi tantangan bagi TNI untuk selalu meningkatkan kinerja dan profesionalismenya di bidang pertahanan dalam menjaga tetap tegaknya Negara Kesatuan Republik Republik Indonesia.

“Hasil dari Lembaga survei yang menyatakaan paling atas dalam top survey tentang tingkat kepercayaan masyarakat kepada TNI, tentunya itu wujud kecintaan masyarakat dan juga saya juga menyampaikan kepada seluruh prajurit TNI di mana pun berada harus selalu bermanfaat,” pungkasnya.

(Qur'anul Hidayat)

      
