HOME NEWS NASIONAL

Ajudan Ketua KPK Firli Bahuri Kembali Diperiksa Pekan Depan

Irfan Ma'ruf , Jurnalis-Sabtu, 14 Oktober 2023 |05:34 WIB
Ajudan Ketua KPK Firli Bahuri Kembali Diperiksa Pekan Depan
Ajudan Firli Bahuri, Kevin Egananta. (Foto: Irfan Maruf)
JAKARTA - Penyidik Tipidkor Ditkrimsus Polda Metro Jaya bakal kembali memanggil Kevin Egananta, ajudan Ketua KPK Firli Bahuri. Pemanggilan Kevin dilakukan kembali karena pemeriksaan hari ini belum rampung.

Ditektur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya Kombes Ade Safri Simanjuntak penyidik telah memeriksa Kevin di Polda Metro Jaya, Jumat (13/10/2023) malam. Meski demikian penyidik bakal kembali melakukan pemwriksaan terhadap Kevin. 

"Akan dijadwalkan pemanggilan terhadap yang bersangkutan terkait dengan pemeriksaan tambahan yang akan dilakukan oleh tim penyidik," kata Ade Safri.

Ade mengatakan pemeriksaan lanjutan untuk Kevin akan diagendakan pada pekan depan tepatnya pada Rabu 18 Oktober 2023. Pemanggilan lanjutan terhadap Kevin untuk membantu penyidik dalam mengungkap fakta dalam kasus tersebut.

"(Pemeriksaan tambahan) pada rabu nanti," ucapnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
