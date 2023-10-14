Edward Hutahaean: Diperiksa Sebagai Saksi BTS Kominfo, Keluar Jadi Tersangka

JAKARTA - Edward Hutahaean tertunduk lemas ketika statusnya naik dari saksi menjadi tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi penyediaan infrastruktur Base Transceiver Station (BTS) 4G BAKTI Kominfo.

Pria yang mengaku sebagai pengacara itu langsung memasuki mobil tahanan Kejaksaan Agung (Kejagung) setelah menjalani pemeriksaan. Tanpa sepatah kata, ia terus menunduk sejak keluar dari Gedung Bundar Kejagung hingga masuk ke mobil tahanan.

"Pada hari ini kami setelah melakukan pemeriksaan saksi yang bersangkutan kami tingkatkan statusnya sebagai tersangka yaitu saudara NPWH alias EH," kata Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejagung Kuntadi di kantornya, Jakarta, Jumat (13/10/2023).

Kuntadi mengatakan, Edward diduga telah melawan hukum, dan melakukan pemufakatan jahat, hingga menerima uang sebesar 1 juta dolar AS atau senilai Rp15 miliar dari hasil tindak pidana.

"Adapun perbuatan yang bersangkutan adalah bahwa tersangka NPWH ini diduga telah secara melawan hukum, melakukan pemufakatan jahat, menyuap, atau gratifikasi atau diduga menerima, menguasai, menempatkan, menggunakan harta kekayaan, berupa uang sebesar kurang lebih Rp15 miliar," katanya.

"Yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan uang hasil tindak pidana, yaitu dari suadara GMS dan saudara IH melalui saudara IC," sambungnya.