HOME NEWS NASIONAL

Kabar Duka! Politikus PDIP Gembong Warsono Meninggal Dunia

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Sabtu, 14 Oktober 2023 |06:37 WIB
Kabar Duka! Politikus PDIP Gembong Warsono Meninggal Dunia
Politikus PDIP Gembong Warsono meninggal dunia. (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Ketua Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) di DPRD DKI Jakarta, Gembong Warsono meninggal dunia. Informasi ini dibenarkan Anggota Komisi B DPRD DKI Gilbert Simanjuntak.

“Betul,” jawab Gilbert singkat saat dikonfirmasi MPI, Sabtu (14/10/2023).

BACA JUGA:

Kabar Duka, Wakil Bupati Serang Pandji Tirtayasa Meninggal Dunia 

Hanya saja, Gilbert tak menyampaikan detail penyebab Gembong meninggal dunia. Dia hanya membenarkan informasi yang beredar.

Adapun informasi yang diperoleh, Gembong meninggal pukul 01.30 di RSUP Pertamina. Jenazah saat ini sedang disemayamkan di rumah duka.

(Qur'anul Hidayat)

      
