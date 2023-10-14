Profil Sandiaga Uno, Kandidat Cawapres Ganjar Pranowo yang Punya 30 Ribu Karyawan

JAKARTA- Profil Sandiaga Uno, kandidat cawapres Ganjar Pranowo yang punya 30 ribu karyawan akan dibahas pada artikel Okezone kali ini.

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif ini digadang-gadang akan mendampingi Ganjar Pranowo di Pilpres 2024.

Sandiaga Salahudin Uno atau akrab dengan sapaan Bang Sandi lahir di Rumbai, Pekanbaru, 28 Juni 1969. Dirinya merupakan anak kedua dari pasangan Razif Halik Uno dan Mein R Uno.

Ayah Sandiaga Uno berasal dari Gorontalo, terlihat dari marga Uno yang bersandar pada nama belakangnya. Sebelum pindah ke Jakarta, sang ayah bekerja di perusahaan Caltex Riau. Setelah masa kerjanya usai barunya pindah ke Jakarta pada tahun 1970.

Sandiaga Uno menempuh pendidikan di Jakarta mulai dari SD PSKD (Perkumpulan Sekolah Kristen Djakarta), SMP Negeri 12 Jakarta, dan SMA Swasta Katolik Pangudi Luhur. Setelah itu melanjutkan pendidikan tinggi ke Wichita State University di Kansas, Amerika dan lulus dengan predikat cumlaude.

Perjalanan karir Sandiaga Uno bermula saat ia bekerja di Bank Bank Summa milik William Soeryadjaya. Performa kerja yang memuaskan membuatnya mendapatkan beasiswa untuk melanjutkan pendidikan ke George Washington University, Amerika Serikat untuk mendapatkan gelar Master Bisnis Administrasi.

Lulus dengan IPK sempurna yakni 4.00 membawa mengantarkan Sandiaga Uno bekerja di salah satu perusahaan bonafit. Seperti bekerja di perusahaan Investasi bernama Seapower Asia Investment Limited, Singapura tahun 1993. Dirinya saat itu menjabat sebagai manajer investasi.

Sandiaga Uno juga sempat bekerja di NTI Resources Ltd, Kanada. Dirinya Executive Vice President NTI Resources Ltd tahun 1995. Sayangnya krisis tahun 1997 membuat Sandiaga Uno pulang ke Indonesia.

Sempat menganggur dan ditolak berbagai perusahaan, akhirnya Sandiaga Uno membuka perusahaannya sendiri pada tahun 1997. Perusahaan bernama PT Recapital Advisors bergerak dibidang jasa keuangan.