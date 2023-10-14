Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Jokowi: Rakyat Butuh Pemimpin yang Tak Banyak Bicara!

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Sabtu, 14 Oktober 2023 |15:48 WIB
Presiden Jokowi/MPI
JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan, rakyat butuh pemimpin yang banyak kerja. Jokowi menambahkan, pemimpin ke depan harus bekerja untuk rakyatnya.

Pernyataan itu dilontarkan Jokowi dalam pidatonya di Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Relawan Pro Jokowi (ProJo) di Indonesia Arena, Senayan, Jakarta Pusat, Sabtu (14/10/2023).

"Sekali lagi, rakyat butuh pemimpin yang tidak banyak bicara tetapi banyak kerja. Yang mau bekerja untuk rakyatnya," kata Jokowi disambut sorak-sorai para relawan.

Jokowi juga berkata, rakyat menginginkan pemimpin yang bekerja untuk bangsa dan negara. Pemimpin ke depan, kata Jokowi, juga harus tak gampang menyerah.

"Ditekan saja takut, ditekan saja mundur, Ndak. Kita membutuhkan sekali lagi pemimpin yang punya nyali besar karena tantangan yang kita hadapi semakin kompleks," terang Jokowi.

Selain itu, Jokowi juga menyatakan bahwa pemimpin kedepan harus memiliki visi yang taktis dan keberanian dalam mengambil resiko.

Pemilu 2024 Pilpres 2024 Jokowi
