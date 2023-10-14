Kala Jokowi Dilema saat Ingin Datang ke Rakernas Projo

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengaku bahwa dirinya sempat tidak bisa hadir dalam Rakernas VI Relawan Projo dikarenakan ada kegiatan lain. Namun, saat diberi tahu oleh para Ketum Partai Politik hadir, ia mengaku mencari waktu untuk datang.

“Bapak, ibu sekalian hadirin yang tidak bisa saya sebut satu persatu, saya ini repot, kalau diundang relawan enggak datang, nanti yang disampaikan ‘Pak Jokowi itu lupa setelah jadi Presiden enggak datang’,” kata Jokowi dalam Rakernas Relawan Projo di Indonesia Arena, Jakarta, Sabtu (14/10/2023).

BACA JUGA: Momen Jokowi dan Gibran Disambut Histeris saat Hadiri Rakernas Projo di Indonesia Arena

Jokowi menyebutkan, bahwa saat ini organ relawan mencapai 2.300 orang. Ia menuturkan tidak semua acara relawan bisa disambangi.

“Kita ini memiliki kurang lebih 2.300 organ relawan yang gede, yang sedang, yang kecil. Jadi kalau minta didatangi semuanya tidak mungkin,” ujarnya.