HOME NEWS NASIONAL

Kala Jokowi Dilema saat Ingin Datang ke Rakernas Projo

Raka Dwi Novianto , Jurnalis-Sabtu, 14 Oktober 2023 |15:49 WIB
Kala Jokowi Dilema saat Ingin Datang ke Rakernas Projo
Jokowi di Rakernas Projo (foto: MPI/Raka)
A
A
A

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengaku bahwa dirinya sempat tidak bisa hadir dalam Rakernas VI Relawan Projo dikarenakan ada kegiatan lain. Namun, saat diberi tahu oleh para Ketum Partai Politik hadir, ia mengaku mencari waktu untuk datang.

“Bapak, ibu sekalian hadirin yang tidak bisa saya sebut satu persatu, saya ini repot, kalau diundang relawan enggak datang, nanti yang disampaikan ‘Pak Jokowi itu lupa setelah jadi Presiden enggak datang’,” kata Jokowi dalam Rakernas Relawan Projo di Indonesia Arena, Jakarta, Sabtu (14/10/2023).

Jokowi menyebutkan, bahwa saat ini organ relawan mencapai 2.300 orang. Ia menuturkan tidak semua acara relawan bisa disambangi.

“Kita ini memiliki kurang lebih 2.300 organ relawan yang gede, yang sedang, yang kecil. Jadi kalau minta didatangi semuanya tidak mungkin,” ujarnya.

Halaman:
1 2
      
Telusuri berita news lainnya
