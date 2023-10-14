Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Rakernas Projo, Jokowi: Siapa yang Kita Pilih? Sabar Dulu Nanti Ada Waktunya

Bachtiar Rojab , Jurnalis-Sabtu, 14 Oktober 2023 |15:55 WIB
Rakernas Projo, Jokowi: Siapa yang Kita Pilih? Sabar Dulu Nanti Ada Waktunya
Presiden Jokowi di rakernas Projo. (MPI/Raka Dwi Novianto)
A
A
A

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mewanti-wanti relawannya untuk tidak gegabah dan terburu-buru menentukan sosok bakal calon presiden (bacapres) yang akan diusung.

Hal itu ditegaskan Jokowi saat berbicara di hadapan ribuan relawan Pro Jokowi (Projo) di Indonesia Arena, GBK, Jakarta pada Sabtu (14/10/2023).

"Jadi siapa yang kita pilih? Nanti sabar dulu. Sabar dulu toh sabar... sabar... nanti akan tiba waktunya," ujar Jokowi disambut riuh penonton.

Tak hanya sekali, Jokowi kembali menegaskan agar relawannya itu selalu sabar menunggu arahannya.

Terlebih, tak ada satupun bakal calon presiden yang hadir di acara tersebut.

"Jadi masih sabar menunggu? Masih sabar menunggu ndak? Yak sabar sabar sabar," tegasnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/28/337/3068689/prabowo-qyCT_large.jpg
Menyelami Rencana Pertemuan Prabowo dan Megawati, Bukan Sekadar Taktik dan Strategi Politik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/337/3043910/ahok-UA6X_large.jpg
Soal Makan Siang Gratis, Ahok: Kampanyenya Top, tapi Sudah Dihitung Belum?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/340/3043891/pan-rhFc_large.jpg
Repot Ikuti yang Kalah, Zulhas: Enak Lho Dekat Sama Presiden
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/15/337/3008549/debat-panas-saleh-daulay-dan-refly-harun-usai-singgung-zulhas-kalah-bersaing-dengan-gibran-UNInqpxGto.jpg
Debat Panas Saleh Daulay dan Refly Harun Usai Singgung Zulhas Kalah Bersaing dengan Gibran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/09/337/3006566/menang-pilpres-2024-prabowo-merasa-di-endorse-jokowi-sby-gus-dur-soeharto-dan-bung-karno-qraGvi3jKY.jpg
Menang Pilpres 2024, Prabowo Merasa Di-endorse Jokowi, SBY, Gus Dur, Soeharto dan Bung Karno
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/08/337/3006064/tanggapi-wacana-kabinet-gemuk-prabowo-gibran-anies-baswedan-semua-diatur-undang-undang-7FpWHnsu8g.jpg
Tanggapi Wacana Kabinet Gemuk Prabowo-Gibran, Anies Baswedan: Semua Diatur Undang-Undang
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement