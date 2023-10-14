Rakernas Projo, Jokowi: Siapa yang Kita Pilih? Sabar Dulu Nanti Ada Waktunya

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mewanti-wanti relawannya untuk tidak gegabah dan terburu-buru menentukan sosok bakal calon presiden (bacapres) yang akan diusung.

Hal itu ditegaskan Jokowi saat berbicara di hadapan ribuan relawan Pro Jokowi (Projo) di Indonesia Arena, GBK, Jakarta pada Sabtu (14/10/2023).

"Jadi siapa yang kita pilih? Nanti sabar dulu. Sabar dulu toh sabar... sabar... nanti akan tiba waktunya," ujar Jokowi disambut riuh penonton.

Tak hanya sekali, Jokowi kembali menegaskan agar relawannya itu selalu sabar menunggu arahannya.

Terlebih, tak ada satupun bakal calon presiden yang hadir di acara tersebut.

"Jadi masih sabar menunggu? Masih sabar menunggu ndak? Yak sabar sabar sabar," tegasnya.