HOME NEWS NASIONAL

Di Rakernas Projo, Jokowi Beberkan Ancaman Perubahan Iklim di Masa Mendatang

Muhammad Farhan , Jurnalis-Sabtu, 14 Oktober 2023 |16:24 WIB
Di Rakernas Projo, Jokowi Beberkan Ancaman Perubahan Iklim di Masa Mendatang
Presiden Joko Widodo (foto: dok biro pers)
A
A
A

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) ikut menghadiri rapat kerja nasional (Rakernas) relawan Pro Jokowi (Projo) yang diadakan di Indonesia Arena, Senayan, Jakarta Pusat, pada Sabtu siang ini (14/10/2023).

Jokowi hadir dengan setelah pakaian biasanya yang bersahaja, berkemeja putih berlengan panjang dan celana hitam yang dipercantik dengan sepatu kets hitamnya.

Meski tampak santai dan bersahaja, paparan Jokowi dalam pidatonya tersebut cukup menjadi perhatian. Pasalnya mantan Walikota Solo itu menjelaskan tantangan global yang akan menghampiri Indonesia sebagai negara kepulauan di masa mendatang, perubahan iklim.

"Pada Selasa dan Rabu saya datang ke KTT AIS Forum di Bali, 34 Negara hadir, Negara pulau dan Negara kepulauan apa yang dibicarakan di situ, banyak sudah pulau mereka tenggelam karena perubahan iklim," ujar Jokowi, Sabtu (14/10/2023).

Ayah dari Gibran Rakabuming Raka dan Kaesang Pangarep itu mengungkapkan, lantaran perubahan iklim ini mengakibatkan ketinggian permukaan air laut semakin meninggi. Sebab, meningkatnya panas saat musim kemarau menjadikan sebagian besar es di Kutub Utara dan Selatan mencair.

"Meskipun ini negara dengan penduduk ada yang 10.000 ada yang ratusan ribu tetapi dampaknya sudah mereka rasakan langsung. Pulaunya banyak yang sudah tenggelam," jelas Jokowi.

Halaman:
1 2
      
Topik Artikel :
relawan Projo El Nino Jokowi
