OKEZONE Updates kembali hadir menemani malam Minggu Anda pada hari ini. Tentu saja dengan berita yang pastinya menarik untuk disimak.

Beberapa berita yang dibahas adalah tentang seorang pengusaha yang membagi-bagikan uang dari atas mobil yang sedang berjalan. Bak adegan di film-film, pria yang diketahui bernama Endang Suhendar juga menempelkan uangnya di badan dan jendela mobil.

Endang mengaku aksi berbagi ini dilakukan bukan untuk kepentingan politik apapun. Aksi menyebar uang ini, semata-mata sebagai tanda syukur diberi rezeki lebih dan masih diberikan kesehatan. Selain membagikan uang dari atas mobil, pengusaha asal Cibaliung tersebut juga melakukan aksi bagi-bagi uang di acara-acara keagamaan, seperti maulid nabi, santunan anak yatim, acara sekolahan hingga pengajian rutin di majelis taklim.

Selain informasi tadi, juga ada berita tentang hybe labels, label yang menaungi grup band asal Korea Selatan, BTS, yang berencana membentuk girl band baru. Berbeda dari grup band lainnya, personil dari grup band itu nantinya akan berasal dari berbagai negara. Selain itu, mereka juga berbasis di Amerika Serikat dan tampil dalam bahasa Inggris.

