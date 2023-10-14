Merasakan Kedamaian Suasana Keraton Gunung Kawi yang Terkenal Mitos Pesugihan

MALANG - Keraton Gunung Kawi terkenal sebagai mitos pesugihan, yang ada di Kabupaten Malang. Banyak masyarakat menganggap Gunung Kawi sebagai tempat untuk melipatgandakan kekayaan, bahkan hingga ada beberapa produk yang memanfaatkan Gunung Kawi untuk tindakan kriminal penggandaan uang.

Salah satu mitos yang muncul di kawasan Gunung Kawi, adalah karena keberadaan dua tempat di sana yakni Keraton Gunung Kawi dan pesareannya. Dua lokasi ini memang memiliki area berdekatan, meski berbeda kecamatan di Kabupaten Malang.

Keraton Gunung Kawi terletak di Kecamatan Ngajum, sedangkan pesareannya terletak di Kecamatan Wonosari, Kabupaten Malang. Lokasi Keraton Gunung Kawi sendiri tak jauh dari objek wisata alam Lembah Indah Malang, yang masih satu lokasi di Desa Balesari.

Lokasi yang berada di tengah hutan dan lereng Gunung Kawi membuat suasana begitu dingin dengan udara segarnya. Bahkan lokasi Keraton Gunung Kawi cukup lebih tinggi dibandingkan dengan Lembah Indah Malang. Hal ini membuat suasana di sini cukup syahdu dan nyaman dari segala kepenatan aktivitas sehari-hari.

Menikmati kawasan Keraton Gunung Kawi, pengunjung hanya dikenakan biaya Rp 12.000 untuk satu pengunjungnya.Setibanya di sana, biasanya setiap warga akan disambut oleh pemandu wisata yang akan mengarahkan.

Pemandu wisata ini sekaligus untuk menerangkan kepada para wisatawan yang hendak berziarah atau memiliki tujuan tertentu. Bila ia memiliki tujuan tertentu yakni memperlancar usaha atau mengatasi permasalahan biasanya akan dipertemukan dengan juru kunci.

"Monggo kalau ada tujuan tertentu, punya permasalahan, nanti saya antar," kata salah satu pemandu yang menyambut di tempat parkir.

Namun jika wisatawan hanya ingin melihat-lihat dan mencari informasi biasanya ia dijelaskan oleh sang pemandu wisata. Pemandu akan mendampingi wisatawan berkeliling kompleks kawasan Keraton Gunung Kawi, yang kerap didatangi warga untuk meminta berkah.

Memasuki area dalam keraton, pengunjung disambut dua gapura dengan lambang Garuda Pancasila Bhineka Tunggal Ika, dengan halaman cukup luas yang juga terdapat musala. Naik ke tingkatan pertama, bangunan utama keraton sudah terlihat, di samping bangunan utama keraton terdapat klenteng, untuk tempat peribadatan agama Buddha dan Konghucu.