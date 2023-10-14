Jokowi: Beda Pilihan Wajar, Jangan Baper

Presiden Jokowi menyebut berbeda pilihan merupakan hal wajar, jangan dikit-dikit baper. (MPI/Raka Dwi Novianto)

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, berbeda pilihan merupakan hal wajar apalagi terkait dengan capres-cawapres untuk Pilpres 2024.

"Karena beda pilihan itu wajar, beda pilihan itu juga biasa. Jangan sampai beda pilihan itu kita membuat silaturahmi kita terganggu," kata Jokowi dalam pidatonya pada Rakernas Projo di Indonesia Arena, Jakarta, Sabtu (14/10/2023).

Bahkan, Jokowi meminta agar tidak dimasukkan ke dalam hati jika didapati berbedanya pilihan politik. Menurutnya, tidak ada gunanya saling marah karena perbedaan pilihan.

"Jangan sampai dan juga jangan dimasukkan hati. Dikit-dikit baperan, dikit-dikit dimasukkan hati. Yang terjadi nanti marah sana, marah sana, marah ke sana, benci ke sana, benci sana, benci sana, gunanya apa?," kata Jokowi.

Selain itu, Jokowi mengatakan, memasuki tahun politik 2024 semua pihak harus menjaga agar pemilu berjalan sejuk dan damai. Ia tidak ingin para relawan ikut memanas-manasi jalannya Pemilu 2024.

"Memasuki tahun politik 2024. Ini sudah mulai hangat. Mungkin akan sedikit memanas tetapi kita harus bersama-bersama kita menjaga agar pemilu ini tetap sejuk, damai. Jangan sampai relawan ikut manas-manasin. Ngompor-ngomporin," kata Jokowi.