HOME NEWS NASIONAL

Keluarga Belum Bisa Bertemu Syahrul Yasin Limpo Usai Ditahan KPK

Muhammad Farhan , Jurnalis-Sabtu, 14 Oktober 2023 |17:07 WIB
Keluarga Belum Bisa Bertemu Syahrul Yasin Limpo Usai Ditahan KPK
Syahrul Yasin Limpo (foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Kuasa hukum eks Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo (SYL), Anggi Alwik Juli Siregar menyampaikan selepas ditahan di rumah tahanan (Rutan) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), SYL belum bisa ditemui keluarganya.

Sejak penetapan tersangka secara resmi di gedung KPK pada Jumat malam kemarin (13/10/2023), keluarga mengeluhkan tidak bisa menemui politikus NasDem tersebut.

"Kami bertemu langsung SYL saat beliau mau dibawa ke rutan KPK. Setelah itu belum ada pertemuan lagi. Sekarang belum bisa dijenguk," kata Anggi kepada MPI melalui pesan singkat, Sabtu (14/10/2023).

Anggi menuturkan tim kuasa hukum sudah mengajukan surat permohonan kunjungan keluarga menemui tahanan ke KPK pada Jumat malam kemarin. Namun karena sudah malam, surat tersebut terpaksa ditolak dan diminta untuk diajukan kembali pada hari Senin besok.

"Surat permohonan kunjungan keluarga sebenarnya sudah Kami ajukan Jumat, namun diminta untuk mengajukan Senin karena jumat malam tersebut pelayanan persuratan sudah tutup. Jadi Senin semoga saja surat sudah bisa masuk dan keluarga sudah diizinkan KPK untuk besuk," jelas Anggi.

Kendati demikian, Anggi menegaskan kondisi SYL masih dalam sehat wal afiat.

"(Kondisi SYL) sehat," tuturnya singkat.

Diketahui, KPK melakukan penahanan terhadap eks Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL) selama 20 hari kedepan untuk proses penyidikan di Rutan.

Halaman:
1 2
      
