Relawan Projo Mulai Padati Kediaman Prabowo, Dikabarkan Bakal Deklarasi

JAKARTA - Usai menggelar rapat kerja nasional (rakernas) di Indonesia Arena, Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta massa relawan Pro Jokowi (Projo) mulai berdatangan ke kediaman Prabowo Subianto di Jalan Kertanegara 4, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.

Mereka bergeser ke kediaman Prabowo Subianto dikabarkan untuk mendeklarasi dukung Prabowo Subianto sebagai Bacapres pada Pilpres 2024.

Dalam pantauan MNC Portal di lokasi pada Sabtu (14/10/2023) sore, tampak ketua umum Projo Budi Arie Setiadi dan lainnya telah tiba terlebih dahulu.

Sementara Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka yang sempat datang ke Rakernas Projo tak ikut berlabuh ke kediaman Prabowo. Gibran meninggalkan Indonesia Arena bersama rombongan Jokowi.

Diketahui, Ratusan relawan Pro Jokowi (Projo) bergerak menuju kediaman Bakal Calon Presiden (Bacapres) Prabowo Subianto di Kartanegara, Jakarta Selatan pada Sabtu (14/10/2023).