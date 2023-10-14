Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Relawan Projo Mulai Padati Kediaman Prabowo, Dikabarkan Bakal Deklarasi

Bachtiar Rojab , Jurnalis-Sabtu, 14 Oktober 2023 |17:15 WIB
Relawan Projo Mulai Padati Kediaman Prabowo, Dikabarkan Bakal Deklarasi
Relawan Projo padati kediaman Prabowo di Kertanegara. (MPI/Bachtiar Rojab)
A
A
A

JAKARTA - Usai menggelar rapat kerja nasional (rakernas) di Indonesia Arena, Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta massa relawan Pro Jokowi (Projo) mulai berdatangan ke kediaman Prabowo Subianto di Jalan Kertanegara 4, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.

Mereka bergeser ke kediaman Prabowo Subianto dikabarkan untuk mendeklarasi dukung Prabowo Subianto sebagai Bacapres pada Pilpres 2024.

Dalam pantauan MNC Portal di lokasi pada Sabtu (14/10/2023) sore, tampak ketua umum Projo Budi Arie Setiadi dan lainnya telah tiba terlebih dahulu.

Sementara Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka yang sempat datang ke Rakernas Projo tak ikut berlabuh ke kediaman Prabowo. Gibran meninggalkan Indonesia Arena bersama rombongan Jokowi.

Diketahui, Ratusan relawan Pro Jokowi (Projo) bergerak menuju kediaman Bakal Calon Presiden (Bacapres) Prabowo Subianto di Kartanegara, Jakarta Selatan pada Sabtu (14/10/2023).

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/28/337/3068689/prabowo-qyCT_large.jpg
Menyelami Rencana Pertemuan Prabowo dan Megawati, Bukan Sekadar Taktik dan Strategi Politik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/337/3043910/ahok-UA6X_large.jpg
Soal Makan Siang Gratis, Ahok: Kampanyenya Top, tapi Sudah Dihitung Belum?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/340/3043891/pan-rhFc_large.jpg
Repot Ikuti yang Kalah, Zulhas: Enak Lho Dekat Sama Presiden
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/15/337/3008549/debat-panas-saleh-daulay-dan-refly-harun-usai-singgung-zulhas-kalah-bersaing-dengan-gibran-UNInqpxGto.jpg
Debat Panas Saleh Daulay dan Refly Harun Usai Singgung Zulhas Kalah Bersaing dengan Gibran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/09/337/3006566/menang-pilpres-2024-prabowo-merasa-di-endorse-jokowi-sby-gus-dur-soeharto-dan-bung-karno-qraGvi3jKY.jpg
Menang Pilpres 2024, Prabowo Merasa Di-endorse Jokowi, SBY, Gus Dur, Soeharto dan Bung Karno
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/08/337/3006064/tanggapi-wacana-kabinet-gemuk-prabowo-gibran-anies-baswedan-semua-diatur-undang-undang-7FpWHnsu8g.jpg
Tanggapi Wacana Kabinet Gemuk Prabowo-Gibran, Anies Baswedan: Semua Diatur Undang-Undang
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement