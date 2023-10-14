Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Di Kertanegara, Relawan Projo Resmi Deklarasi Dukung Prabowo Subianto di Pilpres 2024

Bachtiar Rojab , Jurnalis-Sabtu, 14 Oktober 2023 |17:33 WIB
Di Kertanegara, Relawan Projo Resmi Deklarasi Dukung Prabowo Subianto di Pilpres 2024
Deklarasi Projo dukung Prabowo di Pilpres 2024 (foto: MPI/Bachtiar)
A
A
A

JAKARTA - Relawan Pro Jokowi (Projo) resmi mendeklarasikan dukungannya untuk Bakal Calon Presiden (Bacapres) Prabowo Subianto di kontestasi Pemilu 2024.

Dukungan tersebut, dideklarasikan oleh Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi di kediaman Prabowo yakni Jalan Kertanegara 4, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Sabtu (14/10/2023).

"Kami dari Projo menyimpulkan (dukungan Jokowi) calon yang dimaksud adalah bapak Prabowo Subianto," ujar Budi di Kartanegara.

"Kami dari Projo sepakat untuk mendukung bapak Prabowo Subianto sebagai Presiden pada Pilpres 2024 mendatang," tambahnya.

Adapun deklarasi tersebut sempat menuai kekeliruan. Pasalnya, deklarasi Capres yang mulanya akan digelar di Indonesia Arena GBK kini justru bergeser ke kediaman Prabowo Subianto.

Tak hanya itu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga sempat memberikan wejangan di hadapan ribuan relawan Projo di Indonesia Arena. Ia, meminta agar para relawan jangan terburu-buru memilih siapa Capres yang akan diperjuangkan.

"Jadi siapa yang kita pilih? Nanti sabar dulu. Sabar dulu toh sabar... sabar... nanti akan tiba waktunya," ujar Jokowi di hadapan ribuan relawan Projo.

Diketahui, Ketua relawan Pro-Jokowi (Projo) Budi Arie Setiadi menyebut, pihaknya akan mendeklarasikan siapa sosok Bakal Calon Presiden (Bacapres) yang akan diusung pada Pilpres 2024. Deklarasi itu digelar di Indonesia Arena, GBK, Jakarta pada Sabtu (14/10/2023) hari ini.

Halaman:
1 2
      
