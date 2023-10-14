Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Gempa M4,4 Guncang Kabupaten Buru Maluku

Raka Dwi Novianto , Jurnalis-Sabtu, 14 Oktober 2023 |18:36 WIB
Gempa M4,4 Guncang Kabupaten Buru Maluku
Illustrasi (foto: dok freepik)
JAKARTA - Gempa berkekuatan Magnitudo 4,4 terjadi di Kabupaten Buru, Provinsi Maluku, pada Sabtu (14/10/2023). Gempa tersebut dilaporkan terjadi pada pukul 18.09 WIB.

Berdasarkan informasi dari Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG), gempa tersebut berpusat di 81 kilometer barat laut Buru, Maluku. Adapun, kedalaman gempa berada di 10 kilometer.

"#Gempa Mag:4.4, 14-Oct-2023 18:09:37WIB, Lok:2.69LS, 126.64BT (81 km BaratLaut BURU-MALUKU), Kedlmn:10 Km #BMKG," demikian dikutip dari akun media sosial (medsos) X (dulu Twitter) @infoBMKG.

Belum ada informasi lebih detail ihwal dampak gempa tersebut. Namun, masyarakat yang berada di daerah Buru, Maluku, diimbau agar tetap waspada terhadap potensi gempa susulan.

"Disclaimer:Informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data," tulis akun @infoBMKG.

(Awaludin)

      
Topik Artikel :
BMKG Gempa Maluku gempa
