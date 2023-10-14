Gempa M3,3 Guncang Halmahera Barat

JAKARTA - Gempa bumi berkekuatan magnitudo 3,3 mengguncang wilayah Halmahera Barat, Maluku Utara, pada Sabtu (14/10/2023) sekira pukul 19.06 WIB.

Berdasarkan informasi dari akun Twitter Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), lokasi gempa berada di 2.05 Lintang Utara - 126.55 Bujur Timur.

"#Gempa Mag:3.3, 14-Oct-2023 19:06:19WIB, Lok:2.05LU, 126.55BT (139 km BaratLaut HALMAHERABARAT-MALUT), Kedlmn:10 Km," tulis BMKG.

Menurut BMKG, informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data.

