HOME NEWS NASIONAL

3 Potret Ganjar Mempromosikan Kerukunan Beragama di Indonesia, Sangat Bertoleransi!

Royandi Hutasoit , Jurnalis-Sabtu, 14 Oktober 2023 |21:07 WIB
3 Potret Ganjar Mempromosikan Kerukunan Beragama di Indonesia, Sangat Bertoleransi!
3 Potret Ganjar mempromosikan kerukunan beragama di Indonesia, sangat bertoleransi. (Ist)
JAKARTA - Calon Presiden Ganjar Pranowo kerap mempromosikan agenda kerukunan beragama di Indonesia selama masa kepemimpinannya menjadi Gubernut Jawa Tengah (Jateng).

Indonesia, sebagai negara dengan beragam latar belakang agama dan budaya, selalu memprioritaskan kerukunan antarumat beragama.

Jawa Tengah sendiri memiliki ragam agama yang dianut oleh masyarakatnya sehingga kerukunan menjadi hal yang mutlak dalam kehidupan sehari-hari.

Dalam berbagai momen dan kegiatan, Ganjar tidak hanya mengamalkan nilai-nilai toleransi, tetapi juga menjalankan tindakan nyata untuk memperkuat hubungan antarumat beragama.

Berikut adalah tiga potret aksi Ganjar yang mempromosikan kerukunan beragama di Indonesia.

1. Bermain Barongsai di Perayaan Imlek Klenteng

Pada 15 Agustus 2023, Ganjar dengan sengaja menjadwalkan kunjungannya ke Bhante Pannavaro Mahathera setelah melakukan ziarah ke makam Mbah Dalhar Watucongol, mengunjungi KH Machin Chudlori (Gus Machin) di Pondok Pesantren Tegalrejo, Magelang, dan menjalin silaturahmi dengan KH Agus Aly Qayshar, yang merupakan pengasuh Ponpes Darussalam Watucongol.

Mantan Gubernur Jateng yang telah menjabat selama dua periode mendengarkan banyak cerita dari Bhante, terutama tentang isu toleransi beragama di Magelang. Bhante juga memberikan Ganjar dua buku, yaitu 'Catatan dari Mendut' dan 'Bersahabat dengan Kehidupan'. Ganjar menyampaikan bahwa seluruh staf di Vihara Mendut adalah Muslim dan telah menjadi bagian dari keluarga besar.

”Beliau mengajarkan kita tentang toleransi. Bagaimana cara kita menjaga negara bersama-sama. Saya senang dapat buku beliau, isinya tentang ceramah dan persepsi beliau, tentang bagaimana kita memahami perbedaan,” ujar Ganjar saat itu.

