Alasan Mengapa Soekarno Selalu Bisa Luluhkan Wanita Cantik

JAKARTA- Alasan mengapa Soekarno selalu bisa luluhkan wanita cantik mulai terungkap. Semasa hidupnya memang Presiden Soekarno terlibat dengan banyak perempuan. Bahkan dia menikah sebanyak sembilan kali.

BACA JUGA:

Pesona Soekarno berhasil meluluhkan wanita Jepang bernama Naoko Nemoto yang menjadi istri keenamnya. Wanita asal Jepang itu menikah dengan Soekarno tahun 1962 ketika usianya 22 tahun. Perbedaan usia yang sangat mencolok menarik perhatian publik.

Melansir berbagai sumber, Sabtu (14/10/23) Soekarno bisa luluhkan wanita cantik karena memiliki kharisma dan intelektualitas yang luas biasa. Kombinasi ini menciptakan daya tarik yang sulit untuk ditolak. Wanita mereka tertarik dengan Soekarno karena mereka merasa istimewa dan dicintai.

Soekarno selalu bersikap sopan, hangat, dan perhatian terhadap setiap wanita. Dia juga tidak memandang usia wanita tersebut dan dengan senang hati mengambilkan minum untuknya.

Sikapnya yang sangat gentleman membuat wanita merasa dihargai dan diperhatikan. Soekarno juga sering membantu wanita dengan memegang tangan mereka ketika keluar dari mobil. Ungkapan pujian tidak lepas dari bibirnya ketika bersama wanita.