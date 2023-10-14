Advertisement
INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Sidang P20 India, DPR Tegaskan Komitmen Indonesia pada Kesetaraan Gender

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Sabtu, 14 Oktober 2023 |21:23 WIB
Sidang P20 India, DPR Tegaskan Komitmen Indonesia pada Kesetaraan Gender
Ilustrasi (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

 

JAKARTA - Ketua DPR RI Puan Maharani menghadiri hari kedua perhelatan G20 Parliamentary Speaker's Summit atau P20 ke-9 yang digelar di India. Pada sidang umum parlemen negara-negara G20 itu, Puan menegaskan komitmen Indonesia pada isu kesetaraan gender.

Ia mengatakan hal itu pada sesi ketiga sidang P20. Tema pada sesi itu yakni, ‘Pengarusutamaan Kesetaraan Gender: dari Pembangunan Perempuan ke Pembangunan yang Dipimpin Perempuan’.

Ia menyebut, peran sentral perempuan akan menjamin stabilitas, kemajuan, dan dampak pembangunan jangka panjang.

"Komitmen kami untuk memastikan kepemimpinan perempuan dan kesetaraan gender tidak hanya melalui tindakan afirmatif dalam politik namun juga melalui perencanaan dan penganggaran responsif gender dalam rencana pembangunan nasional," kata Puan dalam keterangannya, Sabtu (14/10/2023).

Dalam lingkup hukum, Puan menerangkan, kebijakan yang mendukung sangatlah penting untuk mewujudkan kesetaraan gender dan pembangunan yang dipimpin oleh perempuan. Ia mengungkap saat ini Indonesia juga memiliki banyak undang-undang yang berorientasi kepada perempuan, termasuk dalam melindungi perempuan dari bentuk-bentuk kekerasan seksual.

"Indonesia telah memperkenalkan kebijakan kesetaraan gender setidaknya sejak tahun 2000. Kita juga telah mengadopsi undang-undang yang menjamin keterwakilan perempuan dalam politik," jelas Puan.

Tak hanya itu, Puan juga menekankan, Indonesia terus mendorong agar perempuan terus berdaya di berbagai sektor. Termasuk, kata Puan, pada sektor ekonomi bisnis.

