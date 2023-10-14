Menguak Pertemuan Soeharto dengan Istri Cantik Soekarno Ratna Sari Dewi di Lapangan Golf

JAKARTA- Pertemuan Soeharto dengan istri cantik Soekarno, Ratna Sari Dewi, di lapangan golf selalu menarik untuk diulas. Pasca peristiwa tragis yang menewaskan 6 jenderal dan 1 perwira atau G30S, situasi politik dan keamanan di Indonesia menjadi tidak stabil.

BACA JUGA: Langkah Cerdik Soeharto Menghabisi Gerakan 30 September 1965

Sebagai presiden, Soekarno pun melakukan upaya perbaikan. Salah satunya melalui Supersemar (Surat Perintah 11 Maret 1966) dimana dia memerintahkan Soeharto selaku Pangkopkamtib untuk bertindak.

Usai dikeluarkannya Supersemar, terjadilah pertemuan antara Soeharto dengan istri cantik Soekarno, Ratna Sari Dewi, di lapangan golf. Pertemuan tersebut direncanakan pada 20 Maret 1966 di lapangan golf Rawamangun, Jakarta Timur.

Dilansir dari berbagai sumber, Sabtu (14/10/2023) dalam buku biografi Jenderal Yoga: Loyalis di Balik Layar, Soeharto mulai menginterogasi beberapa orang yang dekat dengan Bung Karno, termasuk Ratna Sari Dewi alias Dewi Soekarno.

Namun, tidak mudah untuk bertemu dengan wanita cantik asal Jepang tersebut mengingat Dewi Soekarno merupakan istri seorang presiden. Soeharto pun harus bertindak hati-hati.