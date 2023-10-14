Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Menguak Pertemuan Soeharto dengan Istri Cantik Soekarno Ratna Sari Dewi di Lapangan Golf

Destriana Indria Pamungkas , Jurnalis-Sabtu, 14 Oktober 2023 |21:34 WIB
Menguak Pertemuan Soeharto dengan Istri Cantik Soekarno Ratna Sari Dewi di Lapangan Golf
Ilustrasi untuk pertemuan Soeharto dan Ratna Sari Dewi (Foto: Istimewa)
A
A
A

JAKARTA- Pertemuan Soeharto dengan istri cantik Soekarno, Ratna Sari Dewi, di lapangan golf selalu menarik untuk diulas. Pasca peristiwa tragis yang menewaskan 6 jenderal dan 1 perwira atau G30S, situasi politik dan keamanan di Indonesia menjadi tidak stabil.

Sebagai presiden, Soekarno pun melakukan upaya perbaikan. Salah satunya melalui Supersemar (Surat Perintah 11 Maret 1966) dimana dia memerintahkan Soeharto selaku Pangkopkamtib untuk bertindak.

Usai dikeluarkannya Supersemar, terjadilah pertemuan antara Soeharto dengan istri cantik Soekarno, Ratna Sari Dewi, di lapangan golf. Pertemuan tersebut direncanakan pada 20 Maret 1966 di lapangan golf Rawamangun, Jakarta Timur.

Dilansir dari berbagai sumber, Sabtu (14/10/2023) dalam buku biografi Jenderal Yoga: Loyalis di Balik Layar, Soeharto mulai menginterogasi beberapa orang yang dekat dengan Bung Karno, termasuk Ratna Sari Dewi alias Dewi Soekarno.

Namun, tidak mudah untuk bertemu dengan wanita cantik asal Jepang tersebut mengingat Dewi Soekarno merupakan istri seorang presiden. Soeharto pun harus bertindak hati-hati.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/26/337/3179379//presiden_ke_2_soeharto-mw70_large.jpg
Aktivis 98: Soeharto Tak Penuhi Syarat Jadi Pahlawan Nasional
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/337/3179113//pemerintah-HDaV_large.jpg
PDIP Kritik Usulan Soeharto Jadi Pahlawan Nasional, Mensos: Bukan Keputusan Pribadi!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/337/3178915//politisi_pdip_guntur_romli-6YHf_large.jpg
PDIP Kritik Usulan Soeharto Jadi Pahlawan Nasional: Reformasi 98 Jadi Pengkhianatan?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/337/3178646//sekjen_pdip_hasto_kristiyanto-oAqc_large.jpg
Hasto: Jika Bung Karno Masih Hidup, Tragedi Gaza Tak Akan Terjadi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/337/3178292//mensos_saifullah_yusuf_atau_akrab_disapa_gus_ipul-TYc2_large.jpg
Usulan Soeharto Jadi Pahlawan Nasional, Mensos: Semua Syarat Sudah Terpenuhi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/337/3177503//sejarah-Ef70_large.jpeg
Surat Terakhir 2 Prajurit Hantu Laut Usman dan Harun Sebelum Dieksekusi Mati di Singapura
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement