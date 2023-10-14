Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Kapolri Tunjuk Irjen Imam Sugianto Jadi Kapolda Jatim

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Sabtu, 14 Oktober 2023 |21:56 WIB
Kapolri Tunjuk Irjen Imam Sugianto Jadi Kapolda Jatim
Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo (Foto: MPI)
JAKARTA - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo melakukan mutasi dan rotasi sejumlah perwira tinggi (pati) dan perwira menengah (pamen) Polri. Dalam surat telegram dengan nomor ST/2360/X/KEP./2023 sebanyak 55 personel dilakukan mutasi dan rotasi jabatan.

Dalam telegram tersebut, salah satunya rotasi Kapolda Jawa Timur (Jatim). Posisi itu akan dijabat oleh Irjen Imam Sugianto yang sebelumnya menjabat Kapolda Kalimantan Timur (Kaltim).

Untuk jabatan Kapolda Kaltim nantinya akan dijabat Irjen Nanang Avianto yang kini menjabat Kapolda Kalimantan Tengah (Kalteng). Pengganti Irjen Pol Nanang yakni Irjen Pol Djoko Poerwanto yang kini menjabat sebagai Kapolda Nusa Tenggara Barat (NTB).

Irjen Pol Umar Faroq yang kini menjabat sebagai Widyaiswara Kepolisian Utama Tingkat I Sespim Lemdiklat Polri dimuasi menjadi Kapolda NTB.

Jabatan Kapolda Kepulauan Bangka Belitung juga mengalami pergantian. Irjen Pol Yan Sultra akan digantikan Irjen Pol Tornagogo Sihombing yang kini mengemban jabatan sebagai Wakil Inspektur Pengawasan Umum Polri.

