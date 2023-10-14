Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Didukung Relawan Projo Jadi Capres 2024, Ini Kata Prabowo Subianto

Bachtiar Rojab , Jurnalis-Sabtu, 14 Oktober 2023 |22:22 WIB
Didukung Relawan Projo Jadi Capres 2024, Ini Kata Prabowo Subianto
Prabowo Subianto terima dukungan Projo (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Relawan Pro Jokowi (Projo) resmi mendeklarasikan Prabowo Subianto sebagai kandidat Bakal Calon Presiden (Bacapres) yang didukung pada kontestasi Pemilu 2024.

Menanggapi hal itu, Prabowo mengapresiasi langkah Projo mendukung dirinya tersebut. menurut dia, dukungan Projo merupakan kehormatan bagi dirinya.

"Ini sebuah kehormatan bagi saya, sebuah kehormatan besar. Kepercayaan yang saudara saudara berikan kepada saya, saya terima sebagai amanah," ujar Prabowo di Kertajati 4, Jakarta Selatan, Sabtu (14/10/2023).

Prabowo menambahkan bahwa kepercayaan tersebut seperti tugas bagi dirinya. Sehingga, dukungan tersebut dijadikan sebagai salah satu penugasan membangun Indonesia.

"Saya terima sebagai penugasan, sebagai penugasan mulia utk berbakti kepada negara dan bangsa adalah suatu penugasan yang mulia adalah suatu kehormatan kita bisa memberi bakti kepasa bangsa dan negara," paparnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/28/337/3068689/prabowo-qyCT_large.jpg
Menyelami Rencana Pertemuan Prabowo dan Megawati, Bukan Sekadar Taktik dan Strategi Politik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/337/3043910/ahok-UA6X_large.jpg
Soal Makan Siang Gratis, Ahok: Kampanyenya Top, tapi Sudah Dihitung Belum?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/340/3043891/pan-rhFc_large.jpg
Repot Ikuti yang Kalah, Zulhas: Enak Lho Dekat Sama Presiden
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/15/337/3008549/debat-panas-saleh-daulay-dan-refly-harun-usai-singgung-zulhas-kalah-bersaing-dengan-gibran-UNInqpxGto.jpg
Debat Panas Saleh Daulay dan Refly Harun Usai Singgung Zulhas Kalah Bersaing dengan Gibran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/09/337/3006566/menang-pilpres-2024-prabowo-merasa-di-endorse-jokowi-sby-gus-dur-soeharto-dan-bung-karno-qraGvi3jKY.jpg
Menang Pilpres 2024, Prabowo Merasa Di-endorse Jokowi, SBY, Gus Dur, Soeharto dan Bung Karno
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/08/337/3006064/tanggapi-wacana-kabinet-gemuk-prabowo-gibran-anies-baswedan-semua-diatur-undang-undang-7FpWHnsu8g.jpg
Tanggapi Wacana Kabinet Gemuk Prabowo-Gibran, Anies Baswedan: Semua Diatur Undang-Undang
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement