Didukung Relawan Projo Jadi Capres 2024, Ini Kata Prabowo Subianto

JAKARTA - Relawan Pro Jokowi (Projo) resmi mendeklarasikan Prabowo Subianto sebagai kandidat Bakal Calon Presiden (Bacapres) yang didukung pada kontestasi Pemilu 2024.

Menanggapi hal itu, Prabowo mengapresiasi langkah Projo mendukung dirinya tersebut. menurut dia, dukungan Projo merupakan kehormatan bagi dirinya.

"Ini sebuah kehormatan bagi saya, sebuah kehormatan besar. Kepercayaan yang saudara saudara berikan kepada saya, saya terima sebagai amanah," ujar Prabowo di Kertajati 4, Jakarta Selatan, Sabtu (14/10/2023).

Prabowo menambahkan bahwa kepercayaan tersebut seperti tugas bagi dirinya. Sehingga, dukungan tersebut dijadikan sebagai salah satu penugasan membangun Indonesia.

BACA JUGA: Kapolri Tunjuk Irjen Imam Sugianto Jadi Kapolda Jatim

"Saya terima sebagai penugasan, sebagai penugasan mulia utk berbakti kepada negara dan bangsa adalah suatu penugasan yang mulia adalah suatu kehormatan kita bisa memberi bakti kepasa bangsa dan negara," paparnya.