Viral! Mini Cooper dan Bus Transjakarta Saling Serempet di Penjaringan

JAKARTA - Viral di media sosial, seorang pengemudi Mini Cooper saling serempet dengan Bus Transjakarta di Jalan Pluit Timur Raya, Muara Karang, Penjaringan, Jakarta Utara. Lantaran saling serempet tersebut, antar pengemudi terjadi saling cekcok sehingga menyebabkan sejumlah penumpang di bus tertunda perjalanannya.

Kasat Lantas Polres Metro Jakarta Utara, Kompol Edy Purwanto menyampaikan insiden tersebut terjadi sekira pukul 22.10 WIB pada Jumat malam kemarin (13/10/2023). Lokasi kejadian terjadi di dekat putaran SMK N 56, dengan arah jalan menuju Pantai Maju PIK di wilayah Penjaringan.

"Jadi awalnya kendaraan bus Transjakarta melaju di jalan Pluit Timur Raya tepatnya di dekat belokan SMK 56 mengarah pantai maju PIK, kemudian bus itu berserempetan dengan kendaraan Mini Cooper," jelas Edy melalui pesan singkat, Sabtu (14/10/2023).

Akibat saling berserempetan tersebut, Edy menyampaikan kedua kendaraan mengalami kerusakan.

"Akibat dari kecelakaan lalu lintas tersebut kedua kendaraan mengalami kerusakan," katanya.

Karena cek cok keduanya tak terhindarkan, Edy menuturkan Polisi unit Lalu Lintas Polsek Penjaringan, turun tangan menyelesaikan insiden tersebut. Setelah dimediasi, keduanya pun bersepakat untuk diselesaikan secara kekeluargaan.

"Kasus laka lantas selesai secara kekeluargaan, di mediasi di Polsek Penjaringan Jakarta Utara," ujar Edy.

Diketahui, dalam video yang diunggah akun TikTok @hoo_sandi pada Jumat (13/10/2023), terlihat bus Transjakarta dengan kondisi penuh penumpang berhenti di pinggir jalan. Mobil itu tak bisa bergerak karena diadang mobil Mini Cooper berwarna hijau.