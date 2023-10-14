Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Berkat Aksi Sosial Relawan Ganjar, Lingkungan Warga Lebih Asri dan Bersih

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Sabtu, 14 Oktober 2023 |13:33 WIB
Berkat Aksi Sosial Relawan Ganjar, Lingkungan Warga Lebih Asri dan Bersih
Relawan Ganjar Pranowo bersih-bersih (foto: dok ist)
JAKARTA - Aksi sosial berupa bersih-bersih yang diadakan Komunitas Sopir Truk (KST) DKI Jakarta berdampak positif bagi permukiman warga.

Berkat kerja bakti dari sukarelawan pendukung Ganjar Pranowo itu, lingkungan di Jalan Kayumanis, RT 003, RW 03, Kelurahan Balekambang, Kecamatan Keramat Jati, Jakarta Timur, DKI Jakarta menjadi lebih bersih.

Fatonah, salah satu warga setempat menyebut kegiatan bersih-bersih dari KST DKI Jakarta membawa keberkahan bagi mereka.

"Alhamdulillah, berkat kerja bakti ini lingkungan kami menjadi lebih bersih dan asri," kata dia dalam siaran persnya, Sabtu (14/10/2023).

Koorwil KST DKI Jakarta Amirul Amin mengatakan pada kegiatan itu mereka melibatkan komunitas Pemuda Kayu Manis.

"Kami ajak para pemuda untuk aktif dalam kegiatan positif dengan menjaga kebersihan," ujar dia.

Halaman:
1 2
      
