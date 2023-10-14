Warga Sekitar Lokasi Semburan Air Bercampur Gas di Bogor Sudah Kembali ke Rumah

BOGOR - Warga sekitar lokasi semburan air bercampur gas di wilayah Desa Pasirlaja, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor sudah kembali. Mereka kembali ke kontrakannya setelah semburan tersebut berhenti pada Kamis 12 Oktober 2023.

"Sebagian sudah kembali, kan mereka kebanyakan perantau ya jadi mereka bilang mau tinggal dimana lagi," kata Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Bogor M. Adam, Sabtu (14/10/2023).

Tetapi, petugas sudah memberikan imbauan dan pembatasan terhadap warga tersebut. Seperti tidak mendekat ke area lubang semburan dan dilarang menyalakan benda yang dapat memicu api.

BACA JUGA: Ini Kronologi Munculnya Semburan Air Bercampur Gas di Bogor

"Tadi juga ada dari PGN ngecek masih ada gas metannya. Kita beri imbauan tidak dekat-dekat ke area sumur nyalahin rokok atau yang lain," ungkapnya.

Selain itu, personel BPBD Kabupaten Bogor masih terus bersiaga di lokasi untuk memonitoring lubang bekas semburan air bercampur gas tersebut. Rencananya, paralon dalam lubang akan ditinggikan agar kandungan gas bisa lebih menguap di udara.

"Nanti akan di tinggikan paralonnya, biar lebih bebas ke udara gitu. Personel kami juga masih terus berada di lokasi melalukan monitoring," tutupnya.