Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Viral! Suami Istri Diarak Warga Usai Kompak Aniaya Mertua di Kemayoran

Bachtiar Rojab , Jurnalis-Sabtu, 14 Oktober 2023 |14:17 WIB
Viral! Suami Istri Diarak Warga Usai Kompak Aniaya Mertua di Kemayoran
Ilustrasi Penganiayaan
A
A
A

JAKARTA - Sebuah video viral membeberkan adanya sepasang suami istri yang diduga menganiaya mertuanya di Jalan Serdang Raya, Kelurahan Cempaka Baru, Kemayoran, Jakarta Pusat pada Jumat (13/10/2023) malam.

Bahkan, cekcok tersebut membuat warga setempat ikut naik pitam sehingga membuat warga setempat mengarak satu keluarga tersebut ke Polsek Kemayoran.

"S sang menantu terlibat bertengkar dengan mertua berinisial YZ pada Jumat 13 Oktober 2023 malam," ujar Kapolsek Kemayoran, Kompol Rustian, saat dikonfirmasi, Sabtu (14/10/2023).

Rustian melanjutkan, kejadian pada Jumat malam tersebut merupakan kejadian puncak dari pertengkaran sebelumnya. Pasalnya, warga kerap mengeluhkan kebisingan saat keluarga tersebut bertengkar.

"Kejadian semalam merupakan puncak dari semua keributan sebelumnya yang terjadi," ujar Kompol Rustian.

Kendati demikian, kata Rustian, tidak ada kontak fisik dalam kejadian tersebut. Sehingga, narasi yang tersebar di media sosial tidaklah benar. "Hanya adu mulut tidak ada pukul memukul," ucapnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
pengeroyokan penganiayaan viral
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/338/3178878/spbu-1mpa_large.jpg
Viral Mobil Brio Diduga Kabur Usai Isi Bensin di SPBU Ciputat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/338/3177459/viral-RrU7_large.jpg
Otak Penyerangan Warkop Bersenjata di Tanah Abang Ditangkap, Nih Penampakannya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/338/3176944/penganiayaan-oXCc_large.jpg
Viral 3 Orang Diduga Diculik dan Disiksa Usai Jual Beli Mobil di Tangsel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/14/337/3176743/viral-HAqz_large.jpg
Viral! Patwal PM Hentikan Mobil Berujung Ditabrak, Jenderal Marinir: Kita Tidak Tolerir!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/11/337/3176084/viral-lWrb_large.jpg
Viral Pernikahan Kakek di Pacitan Mahar Cek Rp3 Miliar Diduga Palsu, Kemenag Buka Suara!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/10/340/3175912/viral-EsSK_large.jpg
Duh! Ajudan Bupati Purwakarta Viral Tepergok Selingkuh, Polda Jabar: Sudah Diamankan
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement