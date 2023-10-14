Viral! Suami Istri Diarak Warga Usai Kompak Aniaya Mertua di Kemayoran

JAKARTA - Sebuah video viral membeberkan adanya sepasang suami istri yang diduga menganiaya mertuanya di Jalan Serdang Raya, Kelurahan Cempaka Baru, Kemayoran, Jakarta Pusat pada Jumat (13/10/2023) malam.

Bahkan, cekcok tersebut membuat warga setempat ikut naik pitam sehingga membuat warga setempat mengarak satu keluarga tersebut ke Polsek Kemayoran.

"S sang menantu terlibat bertengkar dengan mertua berinisial YZ pada Jumat 13 Oktober 2023 malam," ujar Kapolsek Kemayoran, Kompol Rustian, saat dikonfirmasi, Sabtu (14/10/2023).

Rustian melanjutkan, kejadian pada Jumat malam tersebut merupakan kejadian puncak dari pertengkaran sebelumnya. Pasalnya, warga kerap mengeluhkan kebisingan saat keluarga tersebut bertengkar.

"Kejadian semalam merupakan puncak dari semua keributan sebelumnya yang terjadi," ujar Kompol Rustian.

Kendati demikian, kata Rustian, tidak ada kontak fisik dalam kejadian tersebut. Sehingga, narasi yang tersebar di media sosial tidaklah benar. "Hanya adu mulut tidak ada pukul memukul," ucapnya.