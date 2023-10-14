Perbaikan Longsor di Jalan Raya Tajur Bogor Diperkirakan 1 Bulan

BOGOR - Perbaikan longsor Jembatan Cigudig di Jalan Raya Tajur, Kota Bogor diperkirakan memakan waktu 1 bulan. Rencananya, perbaikan akan dimulai oleh Kementerian PUPR mulai Senin 16 Oktober 2023.

"Akan segera dilakukan kegiatan perbaikan mudah-mudahan PUPR bisa hari Senin bisa langsung di tangani langsung, di bawah sekaligus juga hilangkan air terjun supaya tidak ada kikisan lagi, supaya tidak ada pengeropasan lagi mungkin memakan waktu sekitar 1 bulan," kata Wali Kota Bogor Bima Arya dalam keterangannya, Sabtu (14/10/2023).

Bima mengatakan, selama proses perbaikan akan ada rekayasa lalu lintas di Jalan Raya Tajur. Bisa dengan buka tutup, maupun pembatasan kendaraan.

"Untuk situasi lalu lintas, dilakukan penanganan dari wilayah bersama-sama dengan pak Kasatlantas dan Dishub untuk membatasi jalan, jadi jalan ini masih tetap dua arah tetapi agak di batasi sehingga tidak dilalui titik yang longsor ini, jembatan ini," ungkapnya.