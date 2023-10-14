Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

2 Truk Kecelakaan di Tol JORR Lebak Bulus, Lalu Lintas Sempat Macet

Bachtiar Rojab , Jurnalis-Sabtu, 14 Oktober 2023 |20:31 WIB
2 Truk Kecelakaan di Tol JORR Lebak Bulus, Lalu Lintas Sempat Macet
Dua truk kecelakaan di Tol JORR Lebak Bulus. (Ilustrasi/Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Kecelakaan terjadi di Jalan Tol JORR arah Lebak Bulus ke Veteran pada Sabtu (14/10/2023) sore. Kecelakaan tersebut melibatkan truk boks dengan truk trailer.

Dikutip dalam akun Instagram TMC Polda Metro Jaya, kedua kendaraan tersebut nampak berhenti di badan jalan. Akibatnya, lalu lintas terhambat.

Kedua kendaraan itu tampak mengalami kerusakan di bagian belakang.

Kecelakaan tersebut berhasil ditangani pada pukul 19.00 WIB. Alhasil lalu lintas yang sempat macet, kini kembali terurai.

Tidak ada korban jiwa akibat kejadian tersebut. Sementara belum diketahui jumlah kerugian dalam kejadian ini.

(Erha Aprili Ramadhoni)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/27/340/3179504/kecelakaan-8rOj_large.jpg
Bus Terguling di Tol Semarang-Batang, 3 Orang Tewas dan Puluhan Terluka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/13/340/3176365/mobil-241v_large.jpg
Mobil Travel Hantam Truk, Ini Identitas Satu Korban Tewas dan 9 Luka-Luka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/13/340/3176360/mobil_travel-wh8b_large.jpg
Mobil Travel Tabrak Truk di Tol Purbaleunyi, Satu Orang Tewas dan 9 Luka-Luka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/340/3175647/kecelakaan-AIqy_large.jpg
Kecelakaan Beruntun 6 Kendaraan di Subang, 3 Orang Tewas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/04/337/3174480/viral-RXdF_large.jpg
Kronologi Truk Tronton Terjun Bebas dari Tol Tangerang - Merak, Lima Warga Jadi Korban
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/03/338/3174282/kecelakaan-Vu4k_large.jpg
Tragis, Pemotor Kritis Usai Kecelakaan di Depok
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement