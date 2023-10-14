2 Truk Kecelakaan di Tol JORR Lebak Bulus, Lalu Lintas Sempat Macet

JAKARTA - Kecelakaan terjadi di Jalan Tol JORR arah Lebak Bulus ke Veteran pada Sabtu (14/10/2023) sore. Kecelakaan tersebut melibatkan truk boks dengan truk trailer.

Dikutip dalam akun Instagram TMC Polda Metro Jaya, kedua kendaraan tersebut nampak berhenti di badan jalan. Akibatnya, lalu lintas terhambat.

Kedua kendaraan itu tampak mengalami kerusakan di bagian belakang.

Kecelakaan tersebut berhasil ditangani pada pukul 19.00 WIB. Alhasil lalu lintas yang sempat macet, kini kembali terurai.

Tidak ada korban jiwa akibat kejadian tersebut. Sementara belum diketahui jumlah kerugian dalam kejadian ini.

(Erha Aprili Ramadhoni)