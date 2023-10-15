Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Mutasi Polri: Ada Lima Kapolres Baru

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Minggu, 15 Oktober 2023 |07:02 WIB
Mutasi Polri: Ada Lima Kapolres Baru
Mutasi Polri, di antarna ada lima kpolres baru (Foto : Okezone.com)
JAKARTA - Kapolri Jendral Pol Listyo Sigit Prabowo menunjuk AKBP Hendri Umar sebagai Wadirreskrimsus Polda Metro Jaya (PMJ). Serta terdapat lima kapolres baru mutasi Polri. Mutasi tersebut tertuang dalam surat telegram ST/2360/X/KEP./2023.

Asisten Kapolri Bidang SDM Irjen Pol Dedi Prasetyo membenarkan mutasi jabatan tersebut. Menurut dia mutasi sangatlah biasa dalan sebuah organisasi.

"Mutasi Jabatan adalah proses alamiah dalam organisasi," ucap Dedi, Sabtu 14 Oktober 2023.

Hendri Umar menggantikan, AKBP Eko Prasetyo yang diangkat dalam jabatan barunya sebagai pemeriksa utama Puslabfor Bareskrim Polri.

Sementara, Kapolres Lampung Barat kini dijabat oleh AKBP Ryky Widya Muharam. Menggantikan AKBP Heri Sugeng Priyantho.

Sedangkan terdapat dua kapolres yang diangkat dalam jabatan baru di bawah Polda Kepri.

Topik Artikel :
kapolri Mutasi Polri Polri
Telusuri berita news lainnya
