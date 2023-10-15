Pasar Rakyat Indonesia di Cape Town Membeludak, Rekatkan Hubungan Masyarakat

JAKARTA - Sebagai langkah dalam memperkenalkan tradisi Pasar Rakyat Indonesia, KJRI Cape Town, Afrika Selatan, menyelenggarakan “Indonesian Folk Market” atau Pasar Rakyat di halaman kantor KJRI, Sabtu 14 Oktober 2023. Kegiatan tersebut digelar untuk merekatkan hubungan masyarakat kedua negara.

Konsul Jenderal RI, Tudiono, menyampaikan antuasiasme masyarakat, baik WNI, keluarga perkawinan campur, dan diaspora Indonesia di Cape Town luar biasa. Hal itu nampak dari membeludaknya pengunjung pasar rakyat yang menjual berbagai produk Indonesia.

"Ini sekaligus untuk promosi budaya serta kesempatan business matching," ujar Tudiono, dalam keterangan tertulis yang diterima, Minggu (15/10/2023).

Dalam kegiatan tersebut, KJRI Cape Town didukung partisipasi 16 vendor yang meliputi WNI yang tinggal di wilayah Cape Town dan sekitarnya. Pasar Rakyat juga didukung oleh partisipasi dua perusahaan Indonesia yang telah berhasil memasukkan produk-produknya ke pasar setempat. Di antaranya Indofood dan Kalbe Internasional.

Selain itu, juga didukung oleh kehadiran Indonesian Trade Promotion Center di Johannesburg.

Sejumlah grup diaspora Indonesia dan Friends of Indonesia turut berpartisipasi membuka booth pariwisata dan tour ke Indonesia. Adapun aneka produk makanan Indonesia yang disajikan di pasar rakyat tersebut, di antaranya seperti rendang, sate, nasi goreng, mi bakso, asinan, jajanan pasar, hingga es teler.

"Selain itu juga aneka kerajinan tangan seperti patung, baju batik, serta perhiasan perak," kata Tudiono.

Pasar Rakyat juga menampilkan sejumlah tarian tradisional seperti tari Saman, dan tari tradisional Indonesia lain dari Bali, Jakarta, serta Surabaya, yang dibawakan oleh diaspora Indonesia di Cape Town, yaitu EON Group – School of Performing Arts yang berbasis di Cape Town. Pengajar tari group ini merupakan lulusan Bea Siswa Budaya Indonesia.

KJRI Cape Town juga menyuguhkan penampilan Cape Malay Choir (Young Men Sporting Club) yang merupakan kelompok paduan suara Cape Malay tertua di dunia.

Sebagai gong-nya, Pasar Rakyat diisi dengan penampilan artis Indonesia yang banyak digandrungi saat ini yaitu Tiyara Ramadhani (Rara) Hari Putra dari LIDA. Mereka membawakan sejumlah lagu Indonesia dari beragam genre, termasuk dangdut yang mendapat sambutan sangat meriah dari pengunjung yang turut bergoyang.