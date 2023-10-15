Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Kerap Disorot Mendampingi Ganjar Pranowo, Berikut Prestasi Siti Atikoh

Royandi Hutasoit , Jurnalis-Minggu, 15 Oktober 2023 |20:38 WIB
Kerap Disorot Mendampingi Ganjar Pranowo, Berikut Prestasi Siti Atikoh
Ganjar Pranowo dan Siti Atikoh (Foto: Instagram)
JAKARTA - Istri dari Calon Presiden Ganjar Pranowo, Siti Atikoh diketahui punya rekam jejak yang setara dalam memajukan Jawa Tengah (Jateng) dengan suaminya. Siti Atikoh kerap menjadi sorotan publik karena kerap memberikan kegiatan edukasi dan peningkatan kesadaran bagi perempuan di Jawa Tengah.

Seperti suaminya Ganjar Pranowo, Siti Atikoh juga menempuh pendidikan di Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta dan kemudian di Universitas Tokyo melanjutkan studinya pada program studi Public Policy.

Tetap setia di samping Ganjar Pranowo yang ketika itu memimpin Jateng dua periode, Siti Atikoh aktif mengikuti berbagai kegiatan, antara lain menjabat sebagai Ketua Kelompok Penggerak PKK Jateng, Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Bapermasdes) Jawa Tengah, Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah Jawa Tengah, dan Ketua Kwartir Daerah (Kwarda) Pramuka Jateng.

Ibu dari Alam Ganjar itu terus berperan sebagai pemimpin dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat, khususnya perempuan dan anak di Jawa Tengah. Pencapaian ini jelas menunjukkan komitmennya untuk memajukan provinsi Jateng dan menjadikannya tempat yang lebih aman dan sehat bagi setiap generasi.

Terlepas dari dirinya yang bukan seorang gubernur, Prestasi Siti Atikoh sama banyaknya dengan suaminya, Ganjar Pranowo. Prestasi dan pengakuan yang diraihnya berasal dari upayanya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya perempuan dan anak di Jawa Tengah.

Di bawah kepemimpinan Siti Atikoh, PKK Jawa Tengah berperan aktif membantu dalam pendampingan dan pembinaan keluarga dan ibu-ibu di daerah tersebut.

Salah satunya dengan menurunkan Angka stunting di Jawa Tengah. Angka Stunting mengalami penurunan signifikan sebesar 51 persen. Pada tahun 2018, angka stunting di Jawa Tengah mencapai 24,4 persen, sedangkan pada tahun 2022 angkanya menurun menjadi 11,9 persen.

